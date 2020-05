TEST: cosa ti aspetti dagli altri? Ciò che vedi nell’immagine rivela cosa pensi veramente

Test visivo: la prima cosa che cattura la tua attenzione rivela aspetti interessanti della tua personalità

Il seguente test prende spunto dalla psicologia della Gestalt o psicologia della forma o delle rappresentazioni. Nella figura proposta, infatti, sono rappresentati una serie di elementi che è difficile cogliere tutti insieme e nello stesso lasso di tempo. In questo caso, è importante interpretare quali degli elementi tra donna, occhio, montagna o qualcos’altro (alberi, lacrima,fiume) ha immediatamente catturato la tua attenzione. Cosa hai visto per prima? La risposta a questo quesito ti consente di far luce su tratti nascosti della nostra personalità.

Cosa hai notato per prima?

La prima cosa da fare è osservare attentamente l’immagine sopra proposta. Quali degli elementi è balzato subito ai tuoi occhi? Di seguito, i risultati:

Donna

Se la prima cosa che hai notato è la donna, significa che sei una persona che ama i propri spazi e sentirsi libera. Ti piace vivere nuove esperienze e soprattutto viaggiare per conoscere sempre nuovi posti e persone. Sei un tipo in gamba e niente ti spaventa perché qualsiasi evento, negativo o positivo, ti arricchisce ed è utile per affrontare a testa alta ogni situazione.

Un occhio

Se la prima cosa che ti ha colpito è stato l’occhio, significa che sei una persona che non ti lasci mai sopraffare dai problemi, anzi. Cechi di affrontare ogni ostacolo che si presenta lungo il tuo percorso con grinta e determinazione perché sei consapevole che l’esperienza ti aiuterà a dare sempre il meglio di te. Le persone che ti sono vicino amano la tua saggezza e la tua capacità di ascolto, sei sempre al loro fianco quando necessitano di un tuo aiuto.

Montagna

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è la montagna, significa che sei una persona che sei una persona molto ambiziosa e determinata. Cerchi di raggiungere brillantemente ogni tuo obiettivo. I tuoi amici, così come la tua famiglia, ti amano per i tuoi modi di fare: sei gentile e generoso con tutti quelli che ti circondano.

Fiume, lacrima, alberi

Se la prima cosa che ti ha colpita sono, il fiume, la lacrima o gli alberi significa che sei una persona razionale che ama analizzare la situazione in ogni minimo dettaglio. Questo ti permette di fare un quadro più completo di ciò che sta accadendo intorno a te.

N.B. Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità ed intrattenimento.

