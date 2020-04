TEST psicologico: come sei in una relazione? Il modo in cui incroci le braccia svela la tua personalità

TEST psicologico: come sei in una relazione? Il modo in cui incroci...

Test personalità: il mondo in cui incroci le braccia rivela molto sul tuo modo di essere e l’impatto che ha sulla tua relazione

Il linguaggio del corpo è molto importante per comprendere aspetti interessanti sul nostro modo di essere. Studi scientifici rivelano che il modo in cui incroci le braccia possa rivelare il tipo di personalità e che le persone possono essere divise in una delle tre seguenti categorie. Cosa aspetti? Inizia ora questo semplice test.

Il modo in cui incroci le braccia

Osserva attentamente l’immagine sopra proposta. In che modo incroci le braccia? Scopri cosa dice su di te!

1. La mano destra

Se incroci le braccia con la mano destra appoggiata sulla parte superiore del braccio sinistro, significa che sei una persona razionale e intuitiva. Sei empatica e sai come approcciare con le persone, anche quelle che hanno difficoltà ad esprimere i loro pensieri e sentimenti. La tua creatività e i tuoi modi di fare originali ti permettono di raggiungere brillantemente gli obiettivi prefissati. Insomma, la tua energia irradia l’ambiente delle persone che ti circondano.

In amore, sei una persona in grado carpire le emozioni e dare le giuste attenzioni al proprio partner. Il tuo essere così affettuoso è molto apprezzato dalla persona che ti è accanto e dai tuoi amici.

2. La mano sinistra

Se incroci le braccia con la mano sinistra appoggiata sulla parte superiore del braccio destro, sei una persona molto pragmatica che analizza ciascuna situazione senza farsi influenzare dai sentimenti per prendere la giusta decisione. E’ difficile non notarti perché sei l’anima delle feste e, grazie alla tua simpatia e ironia, sei in grado di strappare un sorriso a tutti. Sei un tipo sveglio e riconosci subito chi ti vuole prendere in giro.

In amore, ami il corteggiamento di un tempo e, questi tuoi gesti, sciolgono il cuore della persona che ti è accanto. Sei in grado di instaurare una perfetta sintonia con il tuo partner, non solo fisica, ma soprattutto a livello intellettuale.

3. Entrambe le mani

Se ti piace incrociare le braccia con entrambe le mani appoggiate su braccia opposte, significa che sei unna persona molto sicura di te e delle tue decisioni. In un gruppo, sei un leader nato e sai come dirigere gli altri per il brillante raggiungimento degli obiettivi, senza mai mettere da parte i sentimenti delle persone e le loro opinioni. Chi ti è accanto ama la tua simpatia e la tua sincerità.

In amore, sai come far sentire importante il tuo partner spesso con gesti semplici come cucinare il loro piatto preferito o comprare i loro fiori preferiti.

4. Nascondi entrambe le mani

Infine, c’è un quarto tipo meno comune che riguarda le persone che nascondo le mani quando incrociano le braccia. Questo significa che sei una persona introversa e che ama stare in posti tranquilli. Aiuti gli altri ad ogni costo e ciò ti rende un vero amico.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

