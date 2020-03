Il Mandala che più ti piace svela come puoi risolvere i tuoi problemi quotidiani

Test personalità: scegli un mandala e scopri informazioni interessanti sul tuo modo di essere

Il mandala è, nella tradizione religiosa buddista e induista, una rappresentazione simbolica del cosmo. Queste bellissimi simboli, realizzati con intrecci di fili su telaio o con polveri di vario colore sul suolo, o dipinta su stoffa possono svelare grandi verità sulla tua personalità. Dai non perdere altro tempo e fai il test che ti proponiamo!

Test personalità: scegli il tuo mandala

Il termine ‘mandala’ è utilizzato per indicare il tipo di diagramma o modello che rappresenta la struttura dell’universo. Questo simbolo può rivelare aspetti interessanti sulla tua personalità e quindi sul tuo modo di essere nella vita di tutti i giorni. Osserva attentamente l’immagine proposta in questo articolo e scegli il mandala che più ti piace.

1. Mandala gioia e illusione

In passato hai dovuto affrontare momenti difficili, ma tutto questo è servito per crescere e diventare più forte. Con il tempo hai imparato che tutto quello che è successo ti ha reso ‘indistruttibile‘ e che ora è il tempo di realizzare i tuoi sogni e portare al termine progetti importanti. E’ necessario che tu sia sempre coraggioso perché l’universo cospira sempre a favore di coloro che sono impegnati a raggiungere i loro più grandi desideri.

2. Mandala della tranquillità

Se hai scelto il secondo mandala significa che sei una persona razionale in ogni scelta che prendi. Non devi essere così rigido con te stesso e soprattutto non devi trascurare le relazioni. Se qualche volta prevale l’istinto non è poi così sbagliato: se cambi atteggiamento, il sole entrerà nella tua vita e migliorerà anche il tuo rapporto con le persone a te care.

3. Mandala di onestà e responsabilità

E’ arrivato il momento di cambiare radicalmente il tuo modo di affrontare la situazione in cui ti trovi e prendere in mano la tua vita. Sii onesto con te stesso e assumiti le tue responsabilità: solo in questo modo potrai avere una chiara visione degli obiettivi che intendi raggiungere e avere la forza di andare avanti perché chi ha un sogno trova sempre il modo per realizzarlo.

4. Mandala di immaginazione e nuove opportunità

Il cosmo cospira affinché tu possa vivere pienamente la tua vita. Presta attenzione alle piccole cose che ti circondano perché quelle più semplici spesso ti regalano una grande gioia. Sii sereno e fai attenzione ai piccoli segni perché la vita non smette mai di parlarti di ciò di cui hai bisogno e di guidarti sulla strada migliore.

5. Mandala della virtù

Sei una persona estremamente brillante in tutto ciò che fai. Gli altri cercano prendere esempio da te, stupisci tutti per il tuo modo di affrontar, con successo, le sfide che ti si presentano davanti: sei fortunato ad avere questa virtù.