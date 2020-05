Test: sai capire le persone che ti circondano? La prima cosa che ti attira rivela come sei

Test visivo: qual è la prima cosa che cattura la tua attenzione? Scopri di più sulla tua personalità

Il seguente test prende spunto dalla psicologia della Gestalt o psicologia della forma o delle rappresentazioni. Nella figura proposta, infatti, sono rappresentati una serie di elementi che è difficile cogliere tutti insieme e nello stesso lasso di tempo. Quale degli elementi hai notato per prima tra Il lupo, l’uomo e l’albero?

La prima cosa che hai notato

Hai un minuto? Osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scopri molto di più sulla tua personalità. Sei curioso? Inizia subito questo semplice test:

1.Il Lupo

Se il primo elemento che ha catturato la tua attenzione è il lupo, significa che sei una persona in grado di analizzare al meglio ogni situazione e questo ti permette di non prendere decisione affrettate. Grazie alla tua razionalità, sai sempre quale è la scelta giusta e, per questo motivo, molti apprezzano questo tuo lato del carattere.

2. L’uomo

Se il primo elemento che hai notato è l’uomo, significa che sei una persona gentile e con un grande cuore. Non ti tiri mai indietro quando è il momento di aiutare i tuoi amici e sai sempre dare buoni consigli. Il tuo essere sempre sincero ti permette di guadagnare rapidamente la fiducia degli altri.

3. L’Albero

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è l‘albero, significa che sei una persona introversa e hai spesso paura di lanciarti in nuove avventure e, per questo motivo, non riesci ad organizzare al meglio il tuo futuro. Ad ogni modo, la tua intuizione ti permette sempre di ostacolare brillantemente ogni ostacolo che si presenta lungo il tuo percorso. Un consiglio? Non arrenderti mai!

N.B: Queste valutazioni hanno solo carattere di curiosità e di intrattenimento.

