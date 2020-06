TEST: quanto sono lunghi i tuoi capelli? Svela un dettaglio inedito sulla tua personalità

Test personalità: la lunghezza dei tuoi capelli rivela tratti interessanti del tuo modo di essere

L’acconciatura, più in generale i capelli, rappresentano per uomini e donne il bigliettino da visita. Sapevi che la loro lunghezza può raccontare molto della nostra personalità? Non ci credi? Allora prova questo test. Guarda l’immagine e scegli quella che corrisponde alla tua. Fatto? Ora corri a scoprire il tuo profilo.

Qual è la lunghezza dei tuoi capelli?

La prima cosa che devi fare è osservare attentamente l’immagine sopra proposta e successivamente rispondere al seguente quesito: quale è la lunghezza dei tuoi capelli? Di seguito, le soluzioni:

Capelli molto corti

Se sei solito/a portare un taglio di capelli molto corto, sei una persona solare e divertente: ed è davvero difficile non fare amicizia con te perché sei in grado di strappare un sorriso a tutti grazie al tuo umorismo e la tua allegra. Inoltre, i tuoi amici non possono fare a meno di te in quanto hai un senso pratico nel risolvere i problemi. A volte sei impulsivo e non ti permette di analizzare perfettamente la situazione. Un consiglio? Rifletti prima di prendere decisioni.

Capelli a caschetto

Le persone che amano i tagli a caschetto, invece, sono quelle che catturano l’attenzione degli altri per il loro carattere: sincere, oneste e che detestano discutere con le persone care. Amano la loro liberà e soprattutto vivere nuove esperienze.

Capelli di media lunghezza

Le persone che preferiscono i tagli di media lunghezza sono quelle determinate a cui non piace dare ascolto ai giudizi degli altri. Sei in grado di colpire gli altri per i tuoi modi di fare: sei ottimista e vivi la tua vita con estrema leggerezza.

Capelli lunghi

Infine, le persone con i capelli lunghi sono solitamente quelle più affascinanti. La loro determinazione gli permette sempre di raggiungere brillantemente gli obiettivi prefissati e in amore cercano l’altra metà della mela. Sei un eterno romantico e ti impegni solo quando sei convinto di aver trovato la persona in grado di renderti felice.

N.B: Le valutazioni hanno carattere di curiosità e intrattenimento.

