TEST: come sono le tue linee sul palmo? Rivelano cosa vuoi veramente dalla vita

Test personalità: le linee della mano rivelano il modo di amare di ciascuno di noi. Metti le mani come nell’immagine e presta attenzione a questo piccolo dettaglio

Analizzare il linguaggio del corpo è fondamentale per ottenere una serie di informazioni importanti sulla nostra personalità. Nel test seguente, infatti, si prendono in considerazione le linee formate dall’incrocio delle nostre mani che svelano il modo di amare di ciascuno di noi.

Le linee delle mani: il nostro modo di amare

La prima cosa fa fare è unire le nostre mani come in figura e osservare le linee che si formano. Sei pronto? Corri a leggere i risultati!

1. La linea sinistra è sopra quella destra

Se dall’unione delle vostre mani la linea sinistra è al di sopra di quella destra, significa che sei una persona libera e che non alcuna fretta di trovare ‘l’altra metà della mela’ perché sei felice anche da sola. Hai una personalità forte ed indipendente e riesci sempre a raggiungere i tuoi obiettivi.

2. Linee alla stessa altezza

Se unendo le tue mani le linee sono alla stessa altezza, significa che sei una persona sensibile e leale. Cerchi una persona che, come te, abbia intenzioni serie e credi fortemente nelle valori della famiglia. Non ami le avventure ma cerchi la persona con la quale passare tutta la tua vita.

3. La linea di sinistra è più bassa

Se unendo le mani la linea di sinistra è più bassa, significa che cerchi una persona matura, in grado di assumersi le sue responsabilità. Sei romantica e innamorata della vita: ami tuffarti in nuove esperienze e non temi gli ostacoli, perché questi sono solo importanti per favorire la tua crescita.

N.B: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità ed intrattenimento.

