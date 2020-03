L’arco che varcheresti svela di cosa hai bisogno nella vita: quale ti ispira di più?

Sei curioso di scoprire quale sia la strada giusta per te? Ora puoi attraverso questo test di personalità, provalo subito!

Il test di personalità delle porte può svelarti quale strada devi intraprendere per risolvere i tuoi problemi. Se non ci credi provalo subito e resterai a bocca aperta!

La tua porta preferita nel test di personalità

Una porta è un varco, un passaggio verso dimensioni a volte conosciute a volte meno.

Dunque può rappresentare il tuo inconscio e da quella che scegli si può capire molto della tua personalità.

Se sei un appassionato di test di sicuro non potrai fare a meno di provare anche questo e non te ne pentirai!

Quale porta scegli?

Se immaginassi di dover attraversare una porta quale sceglieresti? Scegli istintivamente e scopri qual è il tuo percorso ideale!

Porta 1- Libertà

Se hai scelto questa porta il tuo cammino deve basarsi sulla libertà. Sei infatti una persona che ama l’indipendenza e vuole sentirsi libero di pensare ed agire come meglio crede. Resta in contatto con la tua essenza e sarai soddisfatto della tua vita e delle tue scelte. Potresti essere un esploratore o un leader d’azienda.

Porta 2- Privacy

Questa porta indica che il tuo percorso ideale si basa sulla riservatezza. Sei una persona che ama conservare la propria privacy, e non manifesti facilmente i tuoi sentimenti. Ma con le persone che ami e che ti sono più vicine ti apri e mostri il tuo vero carattere. Sei comprensivo ed intuitivo, potresti essere realizzato con un lavoro autonomo.

Porta 3- Creatività

La porta che hai scelto ti parla di un percorso colorato e creativo. Sei una persona che non si accontenta del minimo indispensabile ma hai molti sogni e ciò che vuoi di più è un futuro che ti distingua dagli altri. Vorresti compiere grandi azioni o essere ricordato per il tuo lato artistico.

Puoi sentirti realizzato con un lavoro che ti dia popolarità, in teatro, in tv o nella musica.

Porta 4- Emozione

La quarta porta cela un percorso molto eccitante. Sei una persona che si nutre di emozioni forti, non ami la tranquillità e ti annoi subito. Sei attratto dall’ignoto e sei una persona spericolata. Sei spontaneo ma a volte troppo impulsivo, potresti realizzarti con uno sport estremo o un lavoro che ti faccia viaggiare.

Porta 5- Serenità

La quinta porta lascia intravedere per te un percorso di calma e tranquillità. Sei una persona che ama vivere tranquillo con le routines conosciute e con le persone che da sempre ti stanno vicine. Sei empatico e generoso, e sai essere un ottimo amico e confidente. Puoi sentirti realizzato costruendo una bella famiglia facendo il maestro, o assistente sanitario.

Porta 6- Silenzio

L’ultima porta si apre su un percorso silenzioso e armonioso. Sei una persona saggia che conosce molte cose sia del mondo che dell’animo delle persone. Preferisci stare da solo ma se trovi una persona che condivide davvero i tuoi interessi dei molto fedele. La sincerità e l’onestà sono alla base della tua personalità, potresti realizzarti facendo l’avvocato, il magistrato o un religioso.