Test personalità: come sei in amore? Scegli la tua Luna e scopri come ti innamori

Come sei in amore? Questo test della personalità rivela come vivi e come ti innamori. Scegli una Luna e vai a vedere il risultato!

La nostra vita è influenzata da una serie di fattori, ma il fascino della luna gioca un ruolo determinante nella nostra vita. Basti pensare che essa risulta essere l’oracolo di molti, soprattutto nelle scelte e decisioni importanti. Ci si rimane incantati di fronte a tanta bellezza e luce.

C’è invece chi pensa che essa rappresenti solo una leggenda metropolita e che la sua energia magnetica non possa assolutamente influenzare il nostro destino.

Sembra quasi una messa alla prova, ma il seguente test sposa il connubio perfetto tra luna e il modo di innamorarsi in base alla propria personalità.

Di fatto questo test, non ha base scientifica e nemmeno rappresenta la bocca della verità, ma un semplice modo di mettersi in gioco in maniera goliardica che ci porta lontano dalla classica routine quotidiana.

Quale immagine hai scelto?

Questo test rappresenta il tuo viaggio sulla luna, guarda come se fossi un falco, in una manciata di secondi l’immagine e scegli la tua luna senza rifletterci troppo ed io ti rivelerò la tua personalità nascosta.

Quale immagine ti ha colpito tra le proposte? Ecco quello che non sapevi di te stesso!

1. Eterna entusiasta

Possiamo dire che sei l‘immagine della bellezza fatta persona, gioiosa, ottimista è sempre gentile. Sei il classico leader, un ruolo che ti calza a pennello, aiuti tutti e sei molto disponibile, una personalità multitasking, ma una cosa sfugge al tu comando, i tuoi impulsi. Per essere meno stressata è meglio fare un passo alla volta, così anche in amore.

Non sei per nulla facile e pochi eletti entrano nel tuo cuore, difficile nei sentimenti e soprattutto difficilmente ti lasci andare a storie durature. Ma se incontri l’amore, quello vero, sei una bollicina di spumante frizzante, pronta a fare fuoco e fiamme. Occhio a non idealizzare troppo i rapporti e a non trasformarti in Alice nel paese delle meraviglie.

2. Ambiziosa

Direi che sei una forza della natura, niente e nessuno ti ferma, pronta a tuffarti nelle sfide, nel guardare gli obiettivi e soprattutto nel raggiungerli. Sei straordinariamente ammirevole, ami lavorare e fai l’impossibile per dimostrare quanto vali.

La tua personalità ti spinge a essere caparbio in modo particolare con te stesso. Ma come in ogni cosa bella c’è una nota dolente anche in te, la tua più grande difficoltà è trovare l’equilibrio tra lavoro e famiglia.

Di fatto le gioie più belle sono quelle condivise, pronto a metterti in gioco sia in amore che in campo lavorativo, richiedi il massimo da te stesso e dagli altri. Sei fondamentalmente un razionalista per eccellenza, ragioni più di testa che di pancia, anche in amore. Tu lasciati andare e vedrai che il cielo toccherai.

3. Un fiume in piena

Sei uno tsunami nel vero senso della parola, travolgi con la stessa forza di un onda, dinamica, attiva e coraggiosa, ami fare nuove esperienze, adori lo sport e viaggiare ma soprattutto stravedi per la tua indipendenza. A volte però ti perdi in un bicchiere d’acqua, audace per l’avventura, ma timido nei sentimenti. Sei così bella che non passi inosservata, quindi smetti di pensarlo e guardati intorno.

4. In pace e tranquillità

La calma fatta persona, pacifica e tradizionalista. Una perla rara, ricca di valori, discreta e seria, il leader di molti per il tuo talento e la tua forza di volontà. In amore sei troppo celere, offri tutto in breve tempo e ami le relazioni mordi e fuggi.

5. Coerente ed equilibrata

Sei una persona molto coerente, spicchi per il tuo equilibrio emotivo e non ti manca essere attenta e generosa. Decisa e chiara, ma anche molto testarda e pensi di non sbagliare mai. Scegli di circondarti di persone affidabile al 100%, altrimenti non inizi proprio una relazione soprattutto in campo amoroso e ti mostri sempre molto matura.

6. Passionale

Sei l’immagine della passione, ami la vita, pronta a dare una buona parola a tutti e aperta al confronto. Non ti turba esprimere i tuoi sentimenti sempre molto onesta e diretta. In tutto ciò che fai ci metti passione e la richiedi anche agli altri. Non ti manca la capacità di valorizzare il tuo partner e soprattutto non mascheri la tua gelosia. Ami appagare ed essere appagata.