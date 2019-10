Test personalità, in quale personaggio ti identifichi? La risposta rivela come sei...

In quale personaggio ti identifichi? Scopri subito come sei in amore e vivi le tue relazioni. Non lo avresti mai immaginato di essere proprio così!

Qual è il personaggio che ti identifica tra questi? Scopri come sei in amore e come affronti le tue relazioni con questo test di personalità!

Test personalità con una immagine

Capire come sei in amore e come vivi la tua relazione non è mai facile, eppure i professionisti del settore sono certi che con una immagine e con vari personaggi si possa tracciare un profilo ben definito.

Andiamo per ordine: quello che ti proponiamo, l’avrai riconosciuto, è il celebre capolavoro di Sandro Botticelli La Primavera – un’opera realizzata nel periodo rinascimentale e diventata simbolo dell’arte italiana.

In questo dipinto, che potrebbe essere scambiato anche per una foto, ci sono vari personaggi ognuno di essi con espressioni e modi di fare differenti.

Psicologi e professionisti indicano che attraverso la scelta di un personaggio, di un colore e di un numero si possa tracciare la personalità di una persona. Per questo motivo oggi ti chiediamo di essere sincero e scoprire come sei in amore e vivi le tue relazioni. Sei pronto?

In quale personaggio ti identifichi?

Guarda il dipinto di Botticelli e ora scegli il personaggio la quale ti senti più vicino e rappresentato. Non cambiare la tua scelta e vai a vedere il risultato: scoprirai qualcosa di incredibile!

Numero 1 – Hai scelto Mercurio?

Mercurio è il messaggero degli Dei e questo significa che affronti l’amore con grande ottimismo e trasporto. La tua timidezza ti impedisce di fare il primo passo ma una volta che conosci chi hai di fianco ti apri e diventi un ottimo amante.

L’amore per te è felicità e obiettivi da raggiungere insieme.

Numero 2 – Hai scelto le Tre Grazie?

Luminosità e grande senso della bellezza, questo caratterizza il tuo modo di vedere l’amore. Vivi l’esperienza sino in fondo non curandoti – o meglio non pensando – a quello che potrebbe accadere dopo.

Che sia un giorno oppure una vita, tutto è da vivere sino all’ultimo respiro. Hai uno sguardo profondo e nessuno riesce ad ingannarti, te ne accorgi subito!

Numero 3 – Hai scelto Venere?

La Dea della Bellezza e dell’Amore in persona: nelle tue relazioni ci metti passione e la persona al tuo fianco viene prima di tutti gli altri. Ami la tua famiglia e per te l’amore è a 360°: non sopporteresti di dover fare una scelta tra il partner e la famiglia, ne soffriresti troppo tanto da rompere ogni legame.

Numero 4 – Hai scelto Cupido?

Più che vivere l’amore tu lo fai vivere. Sei amato proprio perché riconosci le persone che si potrebbero piacere e fai di tutto per metterle insieme.

Sei saggio e sai sempre rispondere risolvendo i problemi. Quello che però dovresti fare è riconoscere anche per te una amore – cercando di viverlo senza paura. Pensa a te stesso!

Numero 5 – Hai scelto Primavera?

Vivi l’amore in maniera romantica, sognatrice e molto ingenua in qualche caso. L’ottimismo non ti porta a vedere i lati oscuri del partner e tutto quello che potrebbe essere migliorato nonché allontanato.

Sono molte le persone che si approfittano del tuo modo di essere: stai attento e cerca di capire chi hai davanti.

Numero 6 – Hai scelto Flora?

Flora è la ninfa che ama la bellezza e farsi corteggiare. Tu sei così, ami il corteggiamento e la conquista, ma poi retrocedi nel momento in cui si tratta di concretizzare un rapporto.

Forse non sei fatto per una relazione seria e non lo sarai sino a quando penserai solo al tuo benessere e alla tua voglia di apparire. Fai un passo indietro: sei pieno di qualità disarmanti!

Numero 7 – Hai scelto Zefiro?

Zefiro è il vento che soffia e spazza via tutto: sei determinato, impetuoso e non ha di certo bisogno del consiglio delle altre persone. Sei sicuro di te e in amore porti avanti tutto tu ma chiediti però ogni tanto se la persona accanto a te sia dello stesso avviso.

Poniti in maniera differente e le tue relazioni cambieranno, vivendo un amore come mai prima.

Vuoi scoprire altri lati del tuo carattere? Prova con questo nuovo test che ti proponiamo: la risposta ti lascerà senza parole!