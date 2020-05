TEST: la forma delle tue sopracciglia svela cosa ti rende speciale nella vita

Test personalità: la forma delle tue sopracciglia rivela aspetti interessanti del tuo modo di essere. Cosa aspetti? Scopri di più su di te!

Uno dei tratti distintivi del nostro volto è rappresentato dalle sopracciglia, che in molti cadi si determina, l’espressione del viso. La forma delle sopracciglia può fornire informazioni interessanti sul nostro modo di essere.

La forma delle sopracciglia

Osserva attentamente l’immagine sopra proposta. Qual è la forma naturale delle tue sopracciglia? La risposta dice molto sulla tua personalità e carattere.

1. Sopracciglia dritte

Se la forma delle tue sopracciglia sono dritte significa che sei una persona con una grande forza di volontà. Non importa quanto sia difficile raggiungere i tuoi obiettivi perché la tua determinazione ti permette di sormontare tutti gli ostacoli che si presentano lungo il tuo percorso. I tuoi amici e la tua famiglia non possono fare a meno di te perché non ti tiri mai indietro quando è necessario aiutarli e hai grandi capacità organizzative. In campo lavorativo, dimostri di avere stoffa per il ruolo che ricopri, di solito hai più successo dei tuoi colleghi. In amore, sei un tipo romantico e ti leghi ad una persona solo quando è il momento giusto.

2. Sopracciglia ali di gabbiano

Se la forma delle tue sopracciglia corrisponde alla numero due in figura, significa che sei una persona che brilla di luce propria. Tutto quello che devi fare nella vita, fai sempre bene. Porti al termine qualsiasi obiettivo pianificato e il tuo motto è ‘andare sempre avanti’ qualsiasi ostacolo possa impedire la realizzazione degli stessi. Il tuo successo è frutto della tua creatività e sicurezza: queste sono le qualità che ti caratterizzano meglio nella vita privata e professionale. In amore, sai perfettamente come sorprendere il tuo partner.

3. Sopracciglia basse

Se la forma delle tue sopracciglia corrisponde al numero tre in figura, significa che sei una persona con un grande cuore. Sei gentile e generoso, oltre ad essere socievole e divertente. Caratteristiche, queste, che ti permettono sempre di fare nuove amicizie ed essere l’anima di ogni festa. In amore, sei un eterno romantico e ti aspetti una relazione in grado di riempire di felicità la tua vita.

4. Sopracciglia alzate

Se le tue sopracciglia sono di quella forma, significa che sei una persona indipendente e razionale. Sei in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati perché credi molto nelle tue capacità e ad ogni ostacolo valuti attentamente la situazione per non commettere errori. In amore, pretendi la perfezione e preferisci che sia il tuo partner a dimostrare quanto tenga a te.

5. Sopracciglia ad arco

Infine, se le tue sopracciglia corrispondono all’ultima in figura, significa che sei una persona una persona molto responsabile e seria. La tua calma ti permette di organizzare al meglio la tua vita e di puntare sempre al successo. In amore, è degna di imitazione perché doni amore senza aspettarti nulla in cambio.

N.B: Le valutazioni hanno un carattere di intrattenimento.

