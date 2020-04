TEST: hai un carattere dominante? La forma del tuo piede svela il tuo vero essere

Test personalità: la forma del tuoi piedi rivela aspetti interessanti sul tuo modo di essere. Cosa aspetti? Inizia ora!

Le parti del nostro corpo possono rivelare caratteristiche interessanti della nostra personalità. Nonostante possa sembrare strano, anche la forma dei nostri piedi può rivelare aspetti interessanti sul nostro modo di essere. Sei curioso? Inizia il test!

La forma dei piedi

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scegli la forma che corrisponde al tuo piede. Di seguito i risultati del test:

1.Piede egiziano: se hai tutte le dita sotto forma di una scala

Se la forma dei tuoi piedi corrisponde al piede egiziano, significa che sei una persona introversa che ama il proprio spazio personale. Sei un tipo lunatico/a ma che possiede una grande determinazione che ti permette di realizzare i tuoi sogni. Non mollare mai!

2. Piede greco: è quando il dito indice è il più lungo di tutti.

Se la forma dei tuoi piedi corrisponde al piede greco, ossia quando il dito indice è più lungo di tutti, significa che sei una persona creativa, sportiva e piena di energia. Gli ostacoli non ti spaventano, anzi ti spingono sempre a dare il meglio. Sei molto impulsivo/a e a volte non valuti bene la situazione e rischi di dire cose che non pensi veramente.

3. Piede quadrato: se il pollice, l’indice e persino il dito medio hanno le stesse dimensioni

Se la forma dei tuoi piedi corrisponde al piede quadrato significa che sei una persona estremamente razionale e ti piace avere ogni situazione sotto controllo. Sei fermo nelle tue decisioni e non ti lasci influenzare facilmente. I tuoi amici non possono fare a meno di te perché sei una persona affidabile e sincera.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

