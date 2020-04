Test personalità: la forma del mento rivela alcuni tratti interessanti sul tuo modo di essere. Quale di questi corrisponde al tuo?

Le parti del nostro corpo sono in grado di rivelare tratti interessanti sul nostro modo di essere. La forma del mento, ad esempio, svela aspetti inediti sulla nostra personalità. Questo semplice test ti consente di capire, in base alla forma de tuo mento, i tuoi più grandi pregi.

La forma del mento

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scegli il mento che assomiglia al tuo. Di seguito i risultati:

1. Mento Quadrato

Il primo mento nell’immagine è a forma squadrato. Sei una persona determinata e forte: sei in grado di raggiungere brillantemente gli obiettivi che ti sei prefissato. In un gruppo, sei una vero leader in grado di guidare la tua squadra verso la realizzazione dei progetti, senza mai trascurare le loro idee.

2. Mento corto e stretto

Il mento corto e stretto indica una persona solare ed estroversa. Ami trascorrere il tuo tempo libero con le persone che ami e sei l’anima delle feste, quando non ci sei si sente la tua mancanza. Sei sincera e una persona di cui gli altri si possono fidare

3. Mento sporgente

Il mento sporgente, invece, indica che sei una persona con grande coraggio. Non ti tiri mai indietro e la tua ambizione ti porterà lontano nella vita. Non hai paura dei rischi e cerchi di affrontarli sempre a testa alta.

4. Mento rotondo

Il mento rotondo indica una persona estremamente dolce e romantica. Non ti tiri mai indietro quando devi aiutare i tuoi amici e la tua calma e generosità ti permettono di affrontare nel migliore dei modi anche le situazioni più difficili.

5.Mento lungo

Il mento lungo indica che sei una persona brillante e con idee sempre innovative. La tua intelligenza e la tua creatività ti permettono di raggiungere con successo i tuoi obiettivi.

6. Mento sfuggente

Infine, se il tuo mento è ‘sfuggente’ significa che sei una persona timida. Ami trascorrere le tue giornate in modo tranquillo e non ti fidi subito delle persone. Ma quando ciò accade, mostri il tuo grande cuore.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

