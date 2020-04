TEST: la forma della tua mano rivela la tua vera natura psicologica

Test personalità: la forma delle tue mani rivela lati nascosti del tuo carattere. Scegli tra le 5 categorie previste dalla chiromanzia e scopri qualcosa di più su di te

La chiromanzia è la nota arte che presume di indovinare il futuro, il carattere, i sentimenti decifrando le linee della mano. Inoltre, meno nota è la chirognomia, che si occupa di analizzare la forma della mano e rivelare aspetti interessanti sul modo di essere di un persona. Secondo quest’ultima, esisterebbero 5 categorie generali per scoprire lati nascosti del nostro carattere.

La forma della mano

Come già anticipato, la chirognomia prevede cinque categorie che corrispondono ai cinque elementi:acqua, terra, fuoco, legno e metallo. Di seguito, i risultati:

1.Mano di Terra

Se la tue mani sono caratterizzate da dita spesse e polsi robusti significa che siete persone umili e semplici. Una delle cose più importanti della vostra vita è la famiglia. Qualunque traguardo hai raggiunto nel corso degli anni non ti ha mai fatto dimenticare quali sono i valori più importanti. Le persone che ti circondano non possono fare a meno di te perché non ti tiri mai indietro quando è il momento di aiutarli. Sei straordinaria nel tuo modo di essere così semplice e puro.

2. Mano di Fuoco

Se le tue mani sono caratterizzati da palmi lunghi, proprio come le dita, significa che siete persone estremamente ambiziose. La tua determinazione, unita al tua grande forza di volontà, ti permettono di raggiungere brillantemente gli obiettivi prefissati. Quando si presenta un ostacolo non ti tiri indietro, anzi. Sei veloce nel prendere le decisioni giuste perché non ti piace perdere tempo. In amici, così come in amore, ti circondi di persone in grado di dimostrare il loro sincero affetto nei tuoi confronti. Chi non lo fa, è tagliato fuori dalla tua vita.

3. Mano d’Acqua

Se le tue mani sono caratterizzate da palmi lisci e dita grosse significa che siete delle persone con un grande talento. Le novità non vi spaventano perché siete in possesso di una grande dote: la capacità di adattarsi in poco a tempo a situazioni diverse. Non vi piace giudicare gli altri e amate i vostri i amici anche per i loro piccoli difetti. In amore, fate di tutto per sorprendere il partner e difendere la tua relazione.

4 .Mano di Legno

Se le tue mani sono lunghe, leggermente sottili e hanno una struttura ossea ben visibile significa che siete delle persone estremamente creative. Non ti sfuggono i dettagli e hai sempre idee particolarmente innovative. Siete anche molto emotivi e sensibili e, per questo motivo, impieghi del tempo per fare entrare nella tua vita una persona ma coloro che ne fanno parte sono speciali per te.

5. Mani di metallo

Se le tue mani sono caratterizzate da unghie, palmo e dita quadrate significa che siete dei leader nati! Sei razionale e ha la capacità di guidare il team di cui fai parte verso la realizzazione ottimale degli obiettivi senza mai trascurare i loro sentimenti e le loro idee. Il tuo approccio è molto apprezzato dalle persone che collaborano con te e il tuo essere così pragmatico ti permette di non perdere la pazienza quando si presentano degli ostacoli.

