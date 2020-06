Test personalità: la forma dei denti rivela molto sui tratti distintivi del tuo carattere

Alcune parti del nostro corpo possono fornire informazioni rivelanti sul nostro modo di essere nella vita di tutti i giorni. Il test che ti proponiamo oggi si pone lo scopo di svelare qualcosa di più sulla nostra personalità ed in particolare scoprire quali sono i nostri pregi semplicemente analizzando la forma dei nostri denti.

Qual è la forma dei tuoi denti?

La prima cosa da fare è osservare l’immagine proposta e rispondere alla seguente domanda: qual è la forma dei tuoi denti? Scopri quale caratteristiche ti rendono unico agli occhi degli altri:

A) Denti quadrati o dritti

Se la forma dei tuoi denti è paragonabile ad A in figura, ossia sono denti quadrati o dritti, significa che sei una persona che si fa notare per il suo grande cuore e bontà d’animo. Non ti tiri indietro quando i tuoi amici hanno bisogno di un tuo aiuto e sai dare sempre giusti consigli. Non ami affatto litigare e tendi a perdonare anche le persone che un tempo ti hanno ferita.

B) Denti arrotondati

Sei i tuoi denti sono arrotondati, significa che sei una persona con una grande grinta e guardi il mondo con positività. Il tuo sorriso e la tua allegra mettono di buon umore tutti e, quando non ci sei, gli amici sentono la tua mancanza perché sei un raggio di sole nelle loro vite.

C) Denti a forma di triangolo o a punta

Se i tuoi denti sono a forma di triangolo o a punta significa che sei una persona che non passa mai inosservata perché sei carismatica e socievole. Metti a tuo agio le persone e sai strappare sempre un sorriso.

D)Denti rettangolari Se i tuoi denti sono rettangolari, significa che sei una persona sincera e leale. Non tolleri che gli altri si prendono gioco di te e sai perfettamente quando una persona ti sta mentendo.

N.B. Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

