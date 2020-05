Test: cosa vedi per primo? Rivela qual è la tua vera vera personalità

Test visivo: quale è la prima cosa che noti nell’immagine? La risposta rivela caratteristiche importanti della tua personalità

Il seguente test prende spunto dalla psicologia della Gestalt o psicologia della forma o delle rappresentazioni. Nella figura proposta, infatti, sono rappresentati una serie di elementi che è difficile cogliere tutti insieme e nello stesso lasso di tempo.

Quale degli elementi ti ha rapito la tua attenzione? La risposta a questo semplice quesito può rivelarti aspetti interessanti della tua personalità.

Cosa ti ha catturato la tua attenzione?

La nostra nostra mente focalizza l’attenzione su una cosa piuttosto che su un’altra. Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine sopra proposta e e tieni a mente la prima cosa che cattura la tua attenzione. Leggi la descrizione della figura che per prima ti ha colpito e scopri qualcosa di più sulla tua personalità: faccia, luna o persona sulla collina?

1. Faccia

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è stata la faccia, significa che sei una persona che ama ritagliarsi piccoli momenti di solitudine perché ti permetto di riflettere meglio sui progetti che intendi realizzare.

Questo non implica che non ami trascorrere del tempo in compagnia di altre persone ma che, a volte, è avverti l’esigenza di focalizzare l’attenzione sui tuoi desideri e sogni. I tuoi cari e i tuoi amici ti stimano molto perché oltre ad essere determinato e ambizioso, sei empatico e non ti tiri mai indietro quanto ti chiedono un tuo aiuto.

2. La Luna

Se la prima cosa che ti ha colpito è la Luna, significa che energica e positiva: ami divertirti con i tuoi amici e se l’anima delle feste. La tua creatività e la tua energia ti permettono di raggiungere brillantemente i tuoi obiettivi e quando si presentono degli ostacoli lungo il tuo percorso non ti lasci sopraffare dalla paura ma affronti tutto con uno splendido sorriso.

3. Una persona sulla collina

Infine, se la tua attenzione è stata catturata dall’uomo sulla collina, significa che non ama illudersi e sei sempre con i piedi a terra. Sei responsabile e preferisci portare al termine qualsiasi impegno che ti è stato affidato.

Sei un tipo che tende alla perfezione ma devi stare attento alle relazioni personali perché la continua ricerca della perfezione potrebbe creati qualche disagio nei rapporti: non tutti accetta la rigidità di vedute che può essere vista come ambizione o peggio, come egoismo.

N.B. Le valutazioni hanno un carattere di curiosità ed intrattenimento.

