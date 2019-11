Test personalità: a quale dito porti l’anello? Svela come affronti le avversità

Il dito sul quale porti di solito gli anelli rivela aspetti di te che forse non conoscevi. Mettiti alla prova con questo”prezioso”test di personalità

Il test che ti proponiamo ti permette di capire alcuni lati nascosti della tua personalità attraverso la scelta del dito sul quale portare gli anelli. Ti sembra impossibile? Prova e stupisciti

Il test che rivela la tua personalità

Quando scegliamo qualcosa entrano in gioco vari aspetti della nostra personalità: l’aspetto estetico, il ragionamento razionale, le nostre paure o fastidi.

Non tutto ciò che ci porta a scegliere è di tipo conscio, e per esempio i fattori inconsci possono aiutare a comprender meglio come funziona la nostra mente.

In questo test dovrai proprio cimentarti in una scelta, o meglio indicare qual è la scelta che già effettui di solito per portare i tuoi gioielli in particolare gli anelli, monili tanto amati dalle donne.

A quale dito porti gli anelli?

Sia che tu sia un’appassionata di anelli, sia che non li ami particolarmente, prova a pensare a quale dito preferisci indossarne e poi leggi il profilo corrispondente che ti rivelerà come sei in verità.

1) Il pollice

Se indossi l’anello sul pollice sei una persona molto forte di carattere. Sei istintivo e hai una grande energia che travolge chi ti è a fianco. Sei anticonformista e a volte polemico, ti piace essere indipendente ma sei anche capace di grandi slanci in amore quando ti lasci andare.

2) L’indice

Se il tuo dito preferito per portare gli anelli è l’indice sei una persona con grandi ambizioni soprattutto nel campo lavorativo.

Non hai paura ad apparire e ad esporti e per questo sei un leader nato. Sai cosa vuoi e come vuoi arrivarci, alcune volte appari anche senza scrupoli o un po’ troppo “maestrina”.

3) Il medio

Se sei solto portare l’anello nel dito medio sei una persona molto determinata e concentrata sui tuoi obiettivi. Non ami litigare ma difendi con calma e convinzione le tu idee e vuoi essere sempre al centro dell’attenzione, a volte non accorgendoti di esagerare.

4) L’anulare

L’anulare dagli inglesi è chiamato proprio “the ring finger”, il dito dell’anello, proprio perché in tutte le culture indica il posto dove si mette l’anello che indica l’impegno. Sia che tu impegnata sentimentalmente o no, se ami portare gli anelli sull’anulare sei una persona molto romantica, fedele e a volte possessiva ma anche molto genreosa.

5) Il mignolo

Se il tuo dito preferito per gli anelli è il dito mignolo, sei una persona molto empatica, capace di entrar in sintonia con gli altri e di intuire gli stati d’animo altrui. Non ti si inganna facilmente ma proprio per questo puoi diventare troppo sospettoso a volte.

La vita routinaria ti annoia e vorresti vivere ogni giorno nuove avventure.

Se questo test ti è piaciuto, seguici per scoprire molti altri aspetti nascosti della tua personalità!