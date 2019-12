Test psicologico: cosa noti nell’immagine svela la parte di te subcosciente, diversa da quella che mostri

Se vuoi scoprire il tuo vero io prova il test di personalità che ti proponiamo e stupisciti a scoprire il lato più segreto del tuo carattere!

Indica ad istinto la prima immagine che vedi nella foto e scopri cosa il test rivelerà della tua personalità, alcuni lati impensabili del tuo carattere che rivelano il tuo IO più profondo.

Il test che svela la personalità

Gli psicologi e gli psichiatri studiano come i processi mentali influenzino i nostri comportamenti ed il nostro modo di essere nel mondo in cui viviamo.

Ciò viene fatto anche attraverso le immagini in quanto rappresentano un potente mezzo con cui il nostro subconscio comunica con l’esterno e viceversa.

E tali immagini vengono riprodotte in alcuni test proiettivi che servono per evidenziare alcuni aspetti e particolarità della nostra persoanlità che noi fatichiamo a riconoscere.

Alcuni simboli ed immagini parlano direttamente alla parte più profonda di noi che è libera di emergere senza le costrizioni della mente cosciente.

Quale immagine vedi?

Dunque sei curioso di sapere a quale tipo di personalità appartieni?indica l’immagine che vedi e corri a leggere!

1- la Gioconda

Se hai visto subito la Monna Lisa, l’opera principale del grande Leonardo da Vinci, significa che sei una persona non facile da capire. Ti piace il gioco della seduzione e la compagnia ma allo stesso tempo non ti lasci coinvolgere troppo dalle persone.

Ti piace mantenere un lato misterioso e ti piace nascondere alcuni aspetti di te a chi hai attorno.

2- Acqua

Se hai visto l’acqua nell’ immagine, sei molto ottimista e vivace ma tendi alla pigrizia e a lasciarti condurre dagli eventi.Tale atteggiamento a volte viene visto come poco interesse a quello che ti circonda ma invece sei capace di provare sentimenti d’amore molto forti..

Sei interessato a tutto ciò che è nuovo e naturale, come ad esempio le cure naturali o alternative.

3- I Pesci

Se hai visto i pesci sei una persona molto emotiva ed insicura e cerchi continuamente la tua strada. Sei sempre insoddisfatto e vorresti che ti fosse riconosciuto l’impegno che metti nelle cose. Hai una grande capacità di progettazione e sei metodico, sai essere un buon amico anche se a volte sei un po’ troppo permaloso!

Ti sei ritrovato nella descrizione o hai scoperto qualcosa di più suo carattere delle persone che hai attorno? Se il test ti è piaciuto torna a seguirci così potrai carpire altri segreti della personalità