TEST: cosa vedi in questa figura? Rispecchia la tua personalità

In inglese l’espressione you shine significa ‘tu brilli’. Cosa ti rende unico agli occhi degli altri? Scoprilo con questo semplice test visivo

Conoscere noi stessi è un viaggio che dura tutta la vita. In rete, è frequente leggere test che hanno lo scopo di far luce sui tratti distintivi del nostro carattere, in chiave divertente.

Se vuoi veramente metterti in gioco e capire cosa ti rende unico agli occhi degli altri, questa potrebbe effettivamente essere l’occasione più adatta.

Cosa ti fa brillare

Molti dei test analizzano le nostra abitudini quotidiane, come il modo in cui siamo soliti tenere la sigarette, mentre molti altri si focalizzano sulle illusioni ottiche. La prima cosa da fare è osservare con attenzione l’immagine in evidenza e rispondere d’istinto alla seguente domanda.

Cosa hai notato per prima nell’immagine? Nella figura proposta sono presenti: una ragazza, un corvo, un lupo ed un pesce e ognuna di esse rappresenta una tua caratteristica nascosta.

Una ragazza

Se la prima cosa che ha catturato l’attenzione è il volto di una ragazza, significa che sei una persona che mette il bene di chi ama al primo posto.

Non ti tiri mai indietro quando i tuoi amici o familiari ti chiedono un aiuto. Faresti di tutto per strappare loro un sorriso.

Un corvo

Se hai notato per primo il corvo, significa che sei una persona tranquilla e molto organizzata. Questo ti permette di pianificare ogni cosa nei migliori dei modi e raggiungere brillantemente ogni obiettivo.

Un lupo

Se la prima cosa che ti è balzata agli occhi è un lupo, significa che sei una persona determinata e forte. Non ti arrendi mai e le sfide sono importanti per dare sempre il meglio di te.

Non importa se fallisci, in questo modo hai arricchito il tuo bagaglio di conoscenze e competenze.

Un Pesce

Se hai visto un pesce, significa che sei una persona trasparente. Non ami affatto mentire e preferisci la verità in ogni situazione. Le persone che fanno parte della tua vita ti amano perché possono sempre contare su di te.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento: non hanno alcuna valenza scientifica.