TEST: Come tieni il bicchiere? Rivela un aspetto che non conosci sulla tua personalità

TEST: Come tieni il bicchiere? Rivela un aspetto che non conosci sulla...

Test personalità: il modo in cui tieni il bicchiere rivela aspetti interessanti del tuo carattere

Analizzare il linguaggio del corpo è molto importante in quanto, le nostre abitudini quotidiane, sono lo specchio delle nostre peculiarità psicologiche e individuali. Dal modo in cui tieni il bicchiere, ad esempio, si possono ottenere una serie di informazioni sui tratti distintivi della personalità di ciascuno di noi. Sei curioso? Inizia subito questo semplice test.

Come tieni il bicchiere?

Osserva attentamente l’immagine sopra proposta e rispondi al seguente quesito: come tieni il bicchiere? Di seguito, i risalutati:

1. Con il mignolo alzato:

Se tieni la tazza o il bicchiere sollevando il mignolo, significa cheti piace avere tutti gli occhi puntati su di te . Credi nelle tue capacità e sa perfettamente come proseguire lungo la strada per raggiungere traguardi importanti. Nel lavoro, così come nella vita di tutti i giorni, cerchi di dare sempre il massimo e le persone a te care ti stimano per il tuo modo di essere: un uragano di energia. Non ami la solitudine e sei felice solo se in compagnia delle persone giuste.

2. Con entrambe le mani:

Se tieni il bicchiere o la tazza con entrambe le mani, significa che sei una persona molto timida e sensibile. Fai fatica a fare nuove amicizie perché impieghi tanto tempo prima di fidarti di qualcuno. Ad ogni modo, quando questo succede gli altri hanno l’opportunità di conoscere un vero amico, disposto a fare qualsia si cosa per il loro bene.

3. Lontano dal bordo del bicchiere:

Se mantieni il bicchiere o la tazza lontano dai bordi significa che sei una persona indipendente e libera. Non ti lascia influenzare da ciò che pensano altre persone e prosegui dritto per la tua strada. La tua sicurezza ti permette di andare lontano e di raggiungere brillantemente gli obiettivi prefissati. Sei l’anima delle feste e, quando non ci sei, si avverte la tua mancanza perché con la tua simpatia e allegria riesci a strappare un sorriso a tutti.

4. Vicino al bordo del bicchiere:

Se tieni il bicchiere in quel modo, sei una persona che ha una propria visione del mondo. Sei creativo e ambizioso: questo ti consente di raggiungere grandi traguardi. Le persone che ti circondano ti amano per il tuo modo di essere: leale e sincero.

