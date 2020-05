TEST psicologico: qual è la virtù che tutti ti invidiano? Lo rivela il modo in cui chiudi il pugno

Come chiudi il pugno? Da questo gesto emerge la vera natura della tua personalità. Scopri molto di più su di te con questo semplice test

Le persone si distinguono per la loro personalità, ossia l’insieme delle caratteristiche individuali e non fisiche che le fanno apparire uniche agli occhi degli altri. Analizzare il linguaggio del corpo è molto importante per conoscere meglio noi stessi. Di seguito, vi proponiamo un test della personalità molto semplice che in base al modo in cui chiudiamo il pugno consente di definire parte del nostro carattere. Sei curioso? Inizia subito!

Come chiudi il pugno?

Anche se può sembrare assurdo, anche il modo in cui chiudiamo la mano non è per nulla casuale ma rivela aspetti interessanti del nostro modo di essere e come ci relazioniamo con gli altri. Osserva attentamente l’immagine sopra proposta e rispondi a questo semplice quesito: che posizione assume la tua mano quando stringe il pugno?

1. Mettete tutte le dita sul pollice:

Se quando chiudi il pugno le dita della tua mano nascondono i pollici significa che sei una persona molto creativa ed intelligente. Piaci alle persone perché oltre ad essere empatica e sensibile, se sempre disposta ad aiutare le persone a te care. Per natura, sei cortese, disponibile ed educata. Il tuo scopo è quello di fare del bene e ami far sentire felici le persone che ti circondano. In amore, ami dimostrare sempre quello che provi e soprattutto tendi a costruire relazioni che ti facciano sentire liberi e rilassati. Se le cose non vanno bene con il tuo partner non prendi mai decisioni che possano ferire la persona che ti è accanto.

2. Mettere il Pollice sulle dita

Se quando chiudi pugni metti il pollice sopra le dita, significa che sei una persona socievole e carismatica. I tuoi modi di fare non passano inosservati e quando non ci sei, i tuoi amici sentono la tua mancanza perché sei l’anima delle feste. Il tuo sorriso e la tua allegra contagiano tutti. In amore, vai con i piedi di piombo perché tendi ad aprirti solo quando sei completamente sicuro ma non avere paure e sentiti libero di esprimere te stesso.

3. Mettere il Pollice su un solo dito:

Infine, se chiudi il pugno metti il pollice solo sull’indice questo significa che sei una persona gentile, buona e che non ami per niente discutere con amici e parenti. Il tuo entusiasmo e il tuo grande senso dell’umorismo sono delle qualità molto amate dalle persone che ti circondano. Sei determinata e testarda e porti al termine ogni obiettivo prefissato perché credi molto nelle tue capacità. In amore, cerchi l’altra metà della mela ossia una persona di cui ti puoi fidare completamente e se non trovi quello che cerchi non ti lasci andare in storie che non hanno futuro.

N.B.: Le valutazioni hanno carattere di curiosità e intrattenimento.

