TEST: com’è il tuo mignolo? Questo dito svela la vera natura della tua anima

Come è il tuo mignolo? Osserva attentamente il dito e scopri la vera natura della tua personalità. Sei curioso? Inizia subito questo semplice test

L’insieme delle caratteristiche individuali e non fisiche definiscono la nostra personalità. Attraverso l’analisi del linguaggio del corpo è possibile ottenere una serie di informazioni importanti che ci permettono di conoscere meglio noi stessi. Di seguito, vi proponiamo un test molto semplice che in base alla forma del mignolo è possibile definire parte del nostro carattere. Sei curioso? Inizia subito!

Come è il tuo mignolo?

Secondo un’antica tradizione tramandata in Sud Corea è possibile individuare caratteri della personalità prendendo analizzando il dito mignolo. La prima cosa che devi fare è osservare attentamente il dito e leggere il profilo corrispondente:

1. Mignolo uguale al punto medio dell’anulare

Se la punta del mignolo raggiunge esattamente l’altezza del punto medio dell’anulare significa che sei una persona sensibile e con un grande cuore. Non perdi mai la pazienza e non ami affatto litigare con le persone a te care. I tuoi amici non possono fare a meno di te perché non ti tiri mai indietro quando è il momento di aiutarli e sai sempre dare consigli giusti per affrontare situazioni critiche.

2.Mignolo più corto del punto medio dell’anulare

Se l’estremità del tuo dito mignolo arriva al di sotto del punto medio dell’anulare significa che sei una persona timida e molto riservata, soprattutto con le persone che non conosci bene. La tua poca sicurezza in te stessa ti impedisce di credere nei tuoi sogni. Un consiglio? Non smettere mai di valorizzarti perché la felicità è dietro l’angolo: presto raggiungerai tutti i tuoi obiettivi.

3. Mignolo più lungo rispetto al punto medio dell’anulare

Infine, se la punta del mignolo si estende oltre il punto medio dell’anulare significa che sei una persona carismatica e solare. La tua allegra, così come il tuo splendido sorriso, catturano immediatamente l’attenzione degli altri. Sei l’anima delle feste e quando non ci sei, si avverte la tua assenza perché sei in grado di far sorridere tutti con la tua simpatia.

N.B. : Queste valutazioni hanno solo carattere di curiosità e di intrattenimento.

