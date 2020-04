TEST psicologico: la collana che più ti piace svela i tuoi pregi e i tuoi difetti

Test personalità: scegli la collana che indosseresti e scopri cosa rivela sul tuo modo di essere. Cosa aspetti, inizia ora!

Uno degli accessori più amati dalle donne è, senza alcun dubbio, la collana. Paola Jacobbi afferma: “Le collane, di qualunque tipo siano, sono le regine dei gioielli. Con la collana giusta potete fare a meno di orecchini, anelli e bracciali. E non c’è nulla che renda speciale un abito così come un girocollo attraente e indovinato.” Beh, come darle torto. Scegli quella che ti piace e scopri cosa dice questo semplice test su di te.

Scegli la collana

Scegli la collana che cattura la tua attenzione, di seguito i risultati del test.

1. Disco d’argento

Sei hai scelto la prima collana, sei una donna con uno stile classico. Nella vita, non sei una persona che prende decisioni affrettate e quando accade qualcosa di brutto non riesci a controllare la tua emotività. Un consiglio? Non lasciare che gli eventi ti rendono così fragile e indossa il tuo splendido sorriso.

2. Cerchio d’oro

Sei una persona molto lunatica e questo spesso ti rende incoerente. Nonostante questo, sei una persona davvero coraggiosa e con un carattere davvero forte che ti consente sempre di raggiungere gli obiettivi prefissati.

3. Ciondolo blu

Sei una persona molto fortunata e con una grande energia. Questo tuo modo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno ti permette di vivere intensamente ogni giorno della tua vita. Non smettere mai di essere cosi ottimista!

4. Quadrifoglio

Sei una donna che ha ben chiaro quello che vuole dalla vita. Il tuo modo di fare è apprezzato molto dalle persone che ti sono vicine perché ti porta sempre ad analizzare le situazioni e non commettere errori. Credi nei tuoi sogni e impieghi tutte le tue energie per raggiungerli. Non mollare mai!

5. Cuore D’oro

L’amore è al primo posto nella tua vita. In una relazione, così con gli amici, sei estremamente dolce e amorevole. Cerchi sempre di trovare il meglio nelle persone e non ti tiri mai indietro quando hanno bisogno di un tuo aiuto.

6. Fiocco D’Argento

Sei estremamente femminile. Questo tuo modo di essere, non passa mai inosservato e il tuo sorriso cattura l’attenzione di tutti. Sei l’anima della festa e, quando ci sei, è difficile annoiarsi.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

