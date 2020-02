Il caffè non è solo una bevanda molto apprezzata ma può svelare molto sugli aspetti più intimi della tua mente. Ecco il test di personalità per te!

Sei curioso di scoprire tutto ciò che ti riguarda? Questo test di personalità può aiutarti, ti basta concentrarti e scegliere quale caffè bevi di solito e lo scoprirai!

Quale tipo di caffè preferisci?

Il caffè è una bevanda che quasi tutti apprezzano, per molti è quasi indispensabile per poter affrontare la giornata, per altri rappresenta una piacevole abitudine.

Di certo ognuno ha i suoi gusti ed un test come quello che ti proponiamo può essere divertente perché prova a svelarti la tua personalità proprio attraverso il tuo caffè preferito.

1- Espresso

Sei sincero e corretto. Molto equilibrato nelle tue relazioni sei un buon amico ed un partner fedele. Ami sognare ad occhi aperti.

2- Ristretto

Sei una persona concreta e determinata. Non ami chi ti dice cosa devi fare e sei molto indipendente, dimostra anche i sentimenti.

3- Lungo

Sei gentile e generoso ma un pò troppo riflessivo. Non lasci mai nulla al caso e sei molto critico con te e con gli altri.

4- Macchiato

Ti piace viaggiare e scoprire nuovi posti e nuove persone. Preferisci la compagnia di pochi fedeli amici con cui ti confidi.

5- Marocchino

Sei una persona che va controcorrente e ama stupire. Ti piace l’arte e tutto ciò che è fantasioso e piacevole. Sei sensibile.

6- Corretto

Il tuo lato positivo è la visione ottimista della vita, sempre allegra e propositiva. Ogni tanto però manchi di sensibilità verso gli altri.

7- Con panna

Sei sensibile ed emotivo e ti piace coccolare chi ami. Sei molto fedele e pensi sempre agli altri prima di te stessa.

8- Shakerato

Sei una persona onesta e brillante. Non ami le persone troppo serie e quelle che non amano divertirsi ma sei aperto a tutti.

9- Americano

Sei attratto da ciò che non conosci e sei disposto a provare nuove esperienze, ma sempre secondo le tue regole.

10- Tazza grande

Sei una persona che ama pensare in grande e sei molto ambizioso. Non ti arrendi davanti ai fallimenti.

11- Cappuccino

Sei di buon carattere e ami la moderazione. Preferisci la tranquillità e

12- Solubile

Non ami perdere tempo e sei molto pratico. Pensi sempre al futuro e non hai mai rimpianti per il passato.

13- Capsula

Per te la cosa più affascinante è la tecnologia e tutto ciò che è sà di nuovo e modero. Non ti lasci scappare le novità.

14- Moka

Sei tradizionale e ami tutto ciò che sa di passato e di vecchie abitudini. Ricordi ancora con piacere le routines della nonna.

15- Decaffeinato macchiato con latte di yak

Sei una persona che ama le perversioni e tutto ciò che non è facile da spiegare né comune da accettare.

Se ti è piaciuto il test torna a trovarci per scoprire altri segreti!