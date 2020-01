Test personalità: l’animale che noti svela come appari agi occhi degli altri

Hai voglia di capire davvero come ti vedono gli altri? Questo test della personalità farà risaltare i tuoi pregi ed i difetti!

Anche se pensi di conoscerti bene, alcune parti della tua personalità sono nascoste e possono emergere tramite questo test degli animali.

Gli animali nascosti nel test di personalità

Gli esseri umani a qualunque latitudine attribuiscono un senso inconscio a molte cose, come le macchie di inchiostro nel test Rorschach, il modo di pettinarsi o che cibi si scelgono.

Anche gli animali che dividono l’ecosistema con noi, possono ricordarci degli aspetti del nostro carattere.

Scopri quale è l’animale che esprime ciò che sei!

Quale animale vedi per primo?

L’illusione ottica che ti mostriamo nasconde diversi animali, scegli quello che hai visto per primo!

1) Cane

Sei sincero e leale. Quando ti affezioni è per sempre e hai un carattere lungimirante. Metti sempre molto impegno in tutto ciò che fai e sei per questo apprezzato sia in ambito familiare che professionale, spesso infatti ottieni posti di responsabilità.

2) Aquila

Sei una persona che si sente libera ed indipendente. Sai amare in modo esclusivo ma il tuo concetto di amore non è possesso: hai bisogno di avere dei momenti per pensare in solitudine e se possibile a contatto con la natura.

3) Scoiattolo

Sei curioso ed intraprendente. Non ami restare confinato nelle situazioni e luoghi che conosci ma ti avventuri in luoghi e in relazioni nuove con ottimismo e visione sempre positiva. Le persone amano il tuo lato innocente.

4) Elefante

Hai il dono della comprensione e della pacatezza. Sei una persona con grandi valori, hai il senso del rispetto per gli altri e lo pretendi verso di te. Sei anche molto testardo e se ti feriscono diventi a volte aggressivo.

5) Rana

Sei socievole e dotata di grande simpatia e sensi dell’umorismo. Per questo sei un ottimo amico e ami stare in compagnia. Sei infatti la persona che anima le feste ma sei permaloso e ti infiammò facilmente se vieni provocato.

6) Pesce

Sei molto sensibile e romantico. Hai molte paure che nascondi bene dietro un’apparente calma e compostezza. Dentro sei un vulcano di idee soprattutto anticonformiste e sei molto sincero. Soffri se ti tradiscono.

7) Tigre

Hai una personalità che affascina chiunque di qualunque età. Non ami esibire le tue doti ma ugualmente le persone vengono attratte dall’aura di mistero e forza che sprigioni da ogni tuo gesto. Hai un forte senso della famiglia in senso ampio, compresi amici e colleghi.

Se ti è piaciuto il test torna a trovarci e scopri altre curiosità interessanti!