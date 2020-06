TEST psicologico: qual è il tuo animale spirituale? Come influenza il tuo modo di essere

Test psicologico: qual è il tuo animale spirituale? La risposta rivela tratti fondamentali della nostra personalità

Per animali spirituali si intendo quelli che ci consentono di sentirci in piena armonia con l’ambiente che ci circonda e ci guidano nel prendere decisioni importanti nella vita. Qual è, tra quelli in figura, l’animale che hai notato per primo? Con questo semplice test puoi farti scoprire molto di più sulla tua personalità. Sei curioso? Corri a leggere i risultati!

Gli animali spirituali

La prima cosa da fare è osservare attentamente l’immagine e rispondere al seguente quesito: quale animale hai notato per primo? Ogni animale corrisponde a un profilo che troverai di seguito:

1. Koala

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è stato il Koala, significa che sei una persona che crede nei valori dell’uguaglianza, giustizia e neutralità. Le persone che fanno parte della tua vita ti stimano perché sei saggio e sai dare sempre giusti consigli. Ami divertirti e organizzare sorprese per chi ti sta al cuore.

2. Cavalluccio marino

Sei il tuo sguardo è stato catturato dal cavalluccio marino, significa che sei una persone sensibile e non ami affatto litigare con le persone che ami. Sei carismatica e catturi l’attenzione di tutti con i tuoi modi di fare: gentile e sempre sincera.

3.Colibrì Se hai scelto il colibrì come animale spiritale, sei una persona dolce e positiva. Indossi sempre un splendido sorriso per allontanare la negatività. Questo è molto apprezzato dalla persone che ti circondano perché porti sempre un pizzico di allegrie nelle loro vite. 4. Elefante Se hai scelto l’elefante, sei una persona straordinaria. E’ difficile non amarti perché sei solare, spontanea e una di cui ci si può fidare. Non hai paura delle nuove sfide, anzi credi che queste siano importanti per favorire la tua crescita. 5. Lupo Se hai notato il lupo, significa che sei una persona ottimista che guarda il bicchiere sempre mezzo pieno. Tutti ti ammirano per la tuo essere così brillante: vai dritto per la tua strada e difficilmente ti curi del parere degli altri.

N. B. : Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

