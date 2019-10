Test personalità: il primo animale che vedi rivela il Dono speciale che non sai di avere

Questo test della personalità ti farà fare un viaggio dentro di te grazie alle immagini degli animali che vedi. Chi ti attrae? Scopri perchè

Il test che ti proponiamo oggi è molto accattivante e ti darà alcune preziose indicazioni sulla tua personalità che forse nemmeno tu conoscevi. Prova a scegliere un animale tra quelli proposti

Gli animali e la personalità

In questo test possiamo vedere un’immagine che contiene al suo interno alcuni animali.

Non è facile distinguerli subito tutti, ed è intenzionale perché il tuo cervello ti porterà a vedere prima solo uno o due animali.

Questi test, detti proiettivi, sfruttano le abilità percettive del nostro cervello per dare elementi utili alla definizione della ostra personalità.

Saremmo infatti attratti inconsciamente da un animale che possiede le caratteristiche più simili alle nostre.

Quale animale vedi per primo nel test?

Concentrati dunque, libera la mente dai problemi quotidiani e prova a dire quale animale hai visto per primo, poi leggi la descrizione della personalità corrispondente.

1- Scoiattolo

Se hai visto per primo lo scoiattolo sei una persona curiosa e piena di energia. Hai una visione della vita molto ottimista e non ti tiri mai indietro quando c’è da stare in compagnia e divertirsi.

Attento che la tua energia dopo un po’ non stufi gli altri, cerca di coltivare anche l’arte dell’ascolto.

2- Tucano

Il tucano rappresenta una persona concreta e determinata. Hai tanti progetti nella vita e sei capace di organizzarti per raggiungerli.

Sei però anche molto attratto dal bello e da ciò che frivolo perché cerchi chi stimola quella parte di te meno “seria”.

3- Tartaruga

La tartaruga indica una personalità calma e saggia. Sai bene cosa vuoi nella vita e sai aspettare il tempo giusto per agire. Sei una persona osservatrice e su cui si può sempre contare. Lasciati andare ogni tanto all’imprevisto e alle azioni non ponderate, potrebbero portarti belle novità.

4- Koala

Se hai notato subito il koala sei una persona molto emotiva.

Metti l’amore e gli affetti al primo posto, ami molto la vita abitudinaria e fatichi ad accettare le novità. Dai tutto per le persone che ami e diventi un po’ possessivo con loro, dovresti lavorare di più sul senso di indipendenza ed autostima.

Ti è piaciuto questo test? Seguici per scoprire altri lati nascosti di te!