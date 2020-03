Test: l’anello che preferisci svela la parte più affascinante di te, ciò che ti fa brillare nella massa

Test personalità: scegli l’anello che ti piacerebbe indossare e scopri subito che tipo di donna sei. Quale è il tuo preferito?

Le donne amano i gioielli ed in particolar modo, gli anelli. Paola Jacobbi ha affermato: “Un gioiello dura più di un vestito, e non dovete preoccuparvi troppo di eventualità quali cambio taglia o colore di capelli.” Questo semplice test consente di scoprire immediatamente che tipo di donna sei e la vostra personalità. Dunque, cosa aspetti? Controlla qui sotto i risultati e scopri quanto sei affascinante.

Il primo anello

Sei hai scelto il primo anello, significa che sei una vera regina. Nella vita, le persone che ti circondano, amano la tua onestà e sincerità. Sei brillante ed energica, e questo tuo lato positivo infonde allegria e spensieratezza. Quando non ci sei, tutti quelli che ti amano, sentono la tua mancanza perché sei un raggio di sole nella vita di ognuno di loro.

Il secondo anello

Sei hai scelto il secondo anello, significa che sei una donna spumeggiante. Ami l’allegria e il divertimento. Il tuo modo di essere e di vestirti non passano mai inosservato, ma la gente ti ammira proprio questo. Non smettere mai di essere la bella persona che sei!

Il terzo anello

Sei hai scelto il terzo anello, significa che sei una donna romantica e gentile. Le persone a te care amano la bellezza del tuo cuore e della tua anima. Ami la libertà, viaggiare e conoscere tanti posti nuovi e soprattutto conoscere la cultura degli altri Paesi.

Il quarto anello

Sei hai scelto il quarto anello, significa che sei una donna sincera e schietta. Insomma, non perdi mai l’occasione di esprimere la tua opinione e non ti importa di quelli che gli altri pensano di te. Ci sono persone che invidiano il tuo modo di essere così ‘ selvaggio’.

Il quinto anello

Se hai scelto il quinto anello, significa che sei una donna umile e modesta. Nonostante ciò, sai quanto vali ed in ogni situazione dai il meglio di te. I tuoi amici apprezzano la tua semplicità.

Il sesto anello

Se hai scelto l’ultimo anello, significa che sei una donna estremamente intelligente. In ogni situazione brilli per la tua determinazione e per il tuo coraggio. Gli ostacoli che si presentano davanti sono solo un modo per renderti più forte e splendete.