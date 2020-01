Test psicologico: la pettinatura che preferisci svela il pregio che ti rende speciale

Come porti i capelli può rivelare i tratti fondamentali del tuo carattere! Corri allo specchio e scopri chi sei con questo test della personalità!

La tua personalità può essere svelata da molti particolari, uno di questi è il modo di portare i capelli e questo test ti rivelerà davvero chi sei!

Test di personalità o di stile? Svela chi sei!

I test possono svelare davvero tutto della tua personalità. Ciò è possibile perché i nostri gusti e dunque anche i piccoli gesti della vita quotidiana derivano da caratteristiche insite nella nostra mente e spesso celate nel nostro inconscio.

In questo test verranno esaminati i vari modi con cui solitamente una donna porta i capelli, per cercare di far emergere la vera personalità vostra o della vostra compagna, sorella, madre.

Siete curiosi? Allora correte a leggere!

Come porti i capelli di solito?

Scegli il tipo di acconciatura che usi solitamente e leggi a cosa corrisponde!

1- Capelli lunghi e lisci

Sei una persona dai sentimenti puri e delicati, sei riservata e dolce e nelle persone ispiri sentimenti di protezione.

2- Capelli medio lunghi

Sei timida e spesso solitaria. Ami pensare alle cose e ti apri difficilmente ma con chi conosci bene sei dolce e protettiva.

3- Capelli ondulati

Sei estroversa e solare, hai sempre voglia di stare in compagnia e non ti abbatti per le difficoltà ma cerchi soluzioni alternative.

4- Capelli ricci

Hai un carattere altalenante: passi dall’essere estroversa ad essere solitaria e pensierosa. Hai un’aura di mistero che affascina.

6- Capelli colorati

Sei esibizionista e ti piace stare al centro dell’attenzione. Adori le novità e le sfide ti stimolano. Sei un leader naturale.

7- Capelli selvaggi

Quello che ti contraddistingue è la spontaneità. Sei a tuo agio in ogni situazione e affascini con la tua naturalezza, sei semore sincera.

8- Capelli a caschetto

Introversa e timida possiedi un fascino d’altri tempi che non passa inosservato. Sotto la scorza dura nascondi un lato dolce e sensibile.

9- Capelli a treccia

Il romanticismo è una parte molto importante della tua vita. Sei sognatrice e adori essere corteggiata. Sei molto generosa.

10- Capelli con accessori

Sei volubile e ti piace essere sempre diversa. Sei anticonformista e ironica non prendi mai nulla troppo sul serio.

11- Capelli con chignon

Sei una persona molto precisa e ami che tutto sia sempre in ordine. Programmi tutto e ami le cose raffinate e di classe.

