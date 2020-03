Test: l’acconciatura che preferisci rivela ciò di cui non puoi fare a meno nella vita

Test personalità: qual è la tua pettinatura preferita? Scegli una di quelle proposte nell’immagine che segue e corri a leggere il tuo risultato!

Il tipo di acconciatura che cattura la nostra attenzione può raccontare molto sulla tua personalità. Questo semplice test ti consente di capire, in base a quella scelta nell’immagine sopra proposta, aspetti interessanti sul tuo modo di essere. Cosa aspetti? Corri a leggere il risultato!

Test personalità: scegli l’acconciatura che ti piace

Hai qualche minuto? Bene, scegli l’acconciatura che ti piace e scopri cosa rivela sulla tua personalità.

1.Spontaneità

Sei hai scelto la prima acconciatura, sei una donna spontanea. Una persona schietta e sincera. Una di quelle che non aspetta nemmeno due secondi per dire quello che ti passa per la testa e, di certo, non hai paura di quello che pensano gli altri. Nella vita, sei determinata e dinamica ed in ogni situazione dai il meglio di te stessa.

2.Semplicità

Se hai scelto la seconda acconciatura, sei una donna semplice che ama la tranquillità della casa e piccoli piaceri. Sei umile e accetti i tuoi fallimenti perché credi che questi sono solo un trampolino di lancio per raggiungere i tuoi obiettivi. Sai quali sono i tuo limiti ma la tua grinta ti porta sempre lontano.

3.Audacia

Se hai scelto la terza acconciatura, significa che sei una donna audace. Credi molto in testa e non sei affatto timida, anzi. Hai coraggio da vendere quando devi affrontare nuove sfide. Non hai paura di quello che diranno, ti preoccupi solo di una cosa: raggiungere i tuoi obiettivi. Questo tuo essere così determinata ti porta sempre ad ottenere ciò che vuoi.

4. Sofisticazione

Se hai scelto la quarta acconciatura, significa che sei una donna veramente sofisticata. Non sei affatto superficiale e, per questo motivo, ami che le cose siano fatte bene in ogni ambito. Nel lavoro, ti fai notare per la tua intelligenza e meticolosità nel organizzare al meglio i progetti e ti distingui per il tuo buon gusto.

5. Armonia

Sei una donna a cui piace la tranquillità e che non ama per niente litigare con le persone che ama. Ti piace che tutto sia in sintonia con te: a volte sei troppo sensibile ma hai imparato a dare la priorità a ciò che è veramente importante, perché lo stress non fa per te. Sai come salvare il buono e ridere del cattivo.

6. Onestà

Sei una donna onesta: il valore più importante per te è la sincerità. Non hai peli sulla lingua e apprezzi chi è come te. Non concedi seconde possibilità quando qualcuno ti mente ma, con le persone che conquistano il tuo cuore, sei una persona gentile e brillante

