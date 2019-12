Test psicologico: gatto o il topo? Ciò vedi rivela il tuo difetto più grande

Il test di personalità di oggi ti svelerà se nella vita usi più la strategia o la tattica. Indica quale immagine vedi per prima e scopri come sei davvero!

Il carattere di ogni individui è molto complesso, se vuoi sapere come sei davvero nella vita prova a fare il nostro test delle immagini sovrapposte e scopri di più sulla tua personalità.

Test di personalità che svela il carattere

Ognuno ha un temperamento ed un carattere particolare e non si può pensare di definire la personalità solo in base ad alcuni dati ma di certo tramite test psicologici si possono delineare macroscopicamente le caratteristiche principali che ci fanno agire in un modo piuttosto che in un altro.

In tal modo dunque possiamo capire come amiamo, di cosaabbiamo paura o al contrario cosa desideriamo.

Se ti piace interrogarti sul carattere tuo e delle persone che conosci questo è il posto giusto: prova a scoprire in che modo affronti gli eventi della vita, se sei più uno stratega o usi la tattica?

Quale immagine vedi per prima?

Se sei curioso di scoprire il tuo vero carattere libera la mente e prova ad indicare quale immagine hai visto per prima e poi leggi il profilo corrispondente.

1-Topo

Se hai visto come prima immagine il topo sei una persona molto guardinga e che è attenta ad ogni piccolo dettaglio.

Sai sempre quale azione è meglio fare e soprattutto non fare per non incappare in problemi. Non ti esponi mai del tutto e cerchi sempre di arrivare al tuo obiettivo senza scontrarti direttamente con gli altri. Ami molto i pettegolezzi ed il tuo punto debole è la voglia di avere sempre di più che ti fa cadere nelle trappole della vita.

2-Gatto

Se hai scelto il gatto sei una persona che nella vita utilizza la strategia ma sei anche un po’ troppo sicuro di te stesso.

Ami far leva sulle debolezze altrui e sai sempre dove colpire quando qualcuno ti sfida. Sei mentalmente molto svelto e per questo è molto difficile trarti in inganno.

Hai però un punto debole e chi lo conosce può facilmente catturarti: sei molto vanitoso e sensibile ai complimenti e ti lasci adulare senza pensare alle conseguenze.

Ti è piaciuto il test? Torna a trovarci per scoprir altri segreti della tua personalità