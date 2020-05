TEST psicologico: ecco come il colore dei tuoi occhi influenza la tua personalità

Test personalità: il colore dei tuoi occhi rivela tratti nascosti del tuo modo di essere

C’è un famoso detto che afferma:’ Gli occhi sono lo specchio dell’anima’. Questa affermazione trova riscontro anche nel campo scientifico. Secondo quanto riportato dal Dailymail , i ricercatori dell’Università di Orebro in Svezia hanno studiato 428 soggetti e hanno fatto un interessante scoperta. I tratti distintivi del nostro carattere sono collegati al colore dell’iride dei loro occhi. Questo semplice test può farti scoprire molto di più sul tuo modo di essere.

Colore dei tuoi occhi

Qual è il colore dei tuoi occhi? Di seguito i risultati:

Occhi marrone scuro / neri

Sei i tuoi occhi sono di colore marrone scuro/nero significa che sei una persona con spiccate doti di leader. In un gruppo, guidi gli altri verso l’ottimale realizzazione degli obiettivi senza mai trascurare le loro idee e sentimenti. Sei generosa/o e sai come conquistare la fiducia degli altri con i tuoi modi gentili. Generalmente, le persone che hanno gli occhi di questo colore sono particolarmente divertenti.

Occhi Blu

Se i tuoi occhi sono di colore blu, significa che sei una persona estremamente forte e determinata anche se queste tue qualità spesso non sono visibili agli altri. Hai stoffa da vendere e sai perfettamente la strada che devi intraprendere per realizzare i tuoi sogni. Non ti lasci mai trafiggere dalla tristezza perché per te ‘l’ottimismo è il profumo della vita’.

Occhi grigi

Sei i tuoi occhi sono di questo particolare colore, significa che sei una persona razionale e pragmatica. Ti piace programmare la tua vita e perdi il controllo quando le cose non vanno come speri. Nonostante ciò, riesci sempre a trovare la soluzione giusta per affrontare le sfide.

Occhi marroni/nocciola



Se i tuoi occhi sono marroni/nocciola sei una persona molto gentile e gli altri ti stimano molto per sei sempre in grado di far valere le tue idee. Sei una persona schietta e sincera, non ti importa dei giudizi altrui e vai dritto per la tua strada.

Occhi verdi

Sei i tuoi occhi sono verdi, significa che sei estremante sensuale agli occhi degli altri. Siete delle persone indipendenti e molto pazienti. Nella vita, sei originale e creativa: ti piace molto viaggiare e conoscere posti e persone nuove. La tua energia e il tuo sorriso sono un raggio di sole nella vita dei tuoi cari.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.