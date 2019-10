Con questo test di morfopsicologia SCOPRI che persona è! Chi hai davanti, il suo carattere, la sua personalità? Scopri chi è realmente guardandolo in viso

Le persone si distinguono per la loro personalità, ossia l’insieme delle caratteristiche individuali e non fisiche che le rendono uniche agli occhi di chi le conosce.

Grazie alla morfopsicologia che studia la personalità attraverso i tratti del volto, è possibile rivelare aspetti interessanti di una persona in base ad un semplice test sulla forma delle sopracciglia.

Quale forma hanno le sue sopracciglia?

Le persone con sopracciglia più o meno corte sono quelle non in grado di reggere lo stress. Questo ultimo è il loro peggiore nemico e gestire le situazioni che richiedono maggiore razionalità non è il loro forte. Ma sono apprezzate perché amano aiutare e confortare i loro amici.

Lunghe

Le persone con le sopracciglia lunghe, nella vita sono determinate e forti. Queste sono in grado di affrontate con coraggio le grandi sfide senza arrendersi mai e lavorare sodo per raggiungere i loro obiettivi.

Naturalmente fini

Le persone con le sopracciglia naturalmente fini hanno un punto debole: la mancanza di fiducia in loro stessi. Temono molto l’opinione degli altri e non ama le sfide perché non credono nelle loro capacità.

Naturalmente spesse

Le persone con le sopracciglia naturalmente spesse sono solari, intraprendenti e determinate nel raggiungimento dei loro obiettivi. Il loro punto di forza? L’energia positiva che permette di ottenere sempre quello che vogliono dalla vita.

Sopracciglia alta

Le persone con le sopracciglia alte sono quelle che impiegano un pò di tempo prima di aprirsi agli altri. Nella vita sono maniacali e perfezionisti e quanto programmato non deve essere modificato in nessuna circostanza.

Ad arco basso

Le persone con le sopracciglia ad arco basso sono gentili e carismatiche. Grazie a queste due caratteristiche sono capaci di trasmettere serenità in ogni occasione. Non smettono mai di aiutare i loro amici.

Sopracciglia arrotondate

Le persone con le sopracciglia arrotondate sono anch’esse gentili e non amano litigare. Odiano l’agitazione e l’ansia e, invece, amano situazioni in cui regnano calma e serenità. Parola d’ordine? Tranquillità.

Piatte

Le persone con le sopracciglia piatte sono molto razionali. Amano pianificare la loro vita e difficilmente si lasciano sopraffare dai sentimenti.

A punta

Le persone con le sopracciglia a punta sono quelle senza le quali i loro amici sentono la mancanza. Sono apprezzate per la loro simpatia e soprattutto per la loro energia positiva che non lascia nessuno indifferente. Determinate nel portare al termine i loro obiettivi: il loro motto è godersi la vita.

Sopracciglia troppo rasate

Le persone con le sopracciglia troppo rasate sono ossessionate dalla perfezione. Questo è, al tempo stesso, un loro pregio e difetto in quanto permette sempre di dare il meglio di loro stessi.