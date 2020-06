TEST qual è la forma delle tue dita? Svela alcuni particolari sul tuo modo d’essere e apparire

Test morfopsicologico: la forma delle dita rivela tratti caratteristici della nostra personalità

Secondo il principio della morfopsicologia studiare la forma del corpo e del viso può fornire informazioni utili sulla nostra personalità. Questa tipologia di test consente di scoprire il nostro modo di essere, nella vita di tutti i giorni, semplicemente analizzando la forma delle nostre dita.

Qual è la forma delle tue dita?

Le parti del nostro corpo possono rivelare caratteristiche nascoste della nostra personalità. In questo esempio, bisogna prestare attenzione alla forma delle nostre dita e rispondere alla seguente domanda: quale corrisponde alla tua tra A–B–C?

1. Forma A

Se la forma delle tue dita corrisponde ad A, significa che sei una persona introversa che fa fatica ad esternare i suoi sentimenti. Spesso ti ritagli dei piccoli spazi di solitudine per staccare la spina dal caos quotidiano. Le persone che ti circondano ti stimano perché tra i valori più importanti della tua vita vi è la sincerità e la lealtà. Hai un grande cuore e solo chi ti conosce veramente lo sa.

2. Forma B

Se la forma delle tue dita corrisponde a B, significa che sei una persona romantica e quando ti innamori, fai di tutto per dimostrare il tuo affetto nei confronti del tuo partner. Non ami litigare e spesso eviti di affrontare situazioni importanti perché temi di essere ferito. Un consiglio? Prova ad essere più coraggioso perché hai tutte le carte in regola per ottenere successo.

3. Forma C

Se la forma delle tue dita corrisponde a C, significa che sei una persona indipendente e forte. Non ti arrendi facilmente alle cose e prosegui dritto per la tua strada per ottenere quello che vuoi senza mai lasciarti sopraffare dagli ostacoli che si presentano lungo il tuo percorso. Nonostante appare come una persona fredda, sei sensibile e hai un grande cuore.

N.B. Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

