Test morfologico: la forma del seno rivela la parte più interessante di te

Scegli la tua forma di seno tra le 12 forme più diffuse e leggi cosa rivela sul tuo vero modo di essere il nostro test di personalità!

La forma del seno è diverso da donna a donna così come la personalità, scopri la tua con questo test molto particolare.

Forma del seno e test di personalità

Il seno è una delle parti più visibili della donna ed è carica di significati psicologici, dalla sensualità alla maternità.

Esiste una varietà molto ampia di forme di seno e la psicofisiognomica può essere applicata anche a questa parte corporea.

Dunque con test come quello che ti proponiamo oggi, osservando le caratteristiche fisiche si può svelare parti della personalità dell’individuo.

Prova anche tu!

Che forma ha il tuo seno?

Guarda queste 12 forme di seno, ognuna paragonata ad un frutto per semplicità e leggi il tuo profilo!

1. Seno a limone

Il seno a limone simmetrico e piccolo appartiene ad una donna che non ama le regole imposte e le convenzioni sociali. Non stai male in solitudine, ami leggere ed ascoltare musica. Il tuo lato sensibile affascina molto gli uomini.

2. Seno a papaya

Il seno allungato che ricorda una papaya rivela una personalità concreta e molto determinata. Riesci sempre a raggiungere gli obiettivi con costanza e forza di volontà e gli altri ti considerano un leader.

3. Seno a mela

Se hai scelto il seno piccolo, rivolto verso l’esterno ed il basso sei una donna libera e con idee progressiste. Sai essere anticonvenzionale e affascini con la tua spontaneità e gentilezza.

4. Seno a pera

La forma rivolta verso il basso con capezzoli grandi e a triangolo, indica una donna che vada tutto sulla passione e sull’indipendenza ad ogni costo. Hai un’alta stima di te e ciò affascina molto chi ti conosce.

5. Seno a ciliegia

La forma piccola e centrale è abbastanza diffusa ed indica una donna vivace passionale e molto istintiva. Sei sempre pronta a divertirti e per questo sei molto apprezzata in compagnia.

6. Seno a melone

Il seno a forma di melone, ovvero rivolto in avanti e con consistenza globulare appartiene ad una donna comprensiva e saggia. Non ami i litigi e sei capace di mediare nei conflitti.

7. Seno a pesca nettarina

Se il tuo seno è di forma piccola, con capezzoli grandi e tendente al basso ti batti per le cause in cui credi, difendi chi ha bisogno e sei per la pace e il rispetto di tutti.

8. Seno a pompelmo

Il senso bulboso e che è rivolto all’esterno del corpo indica una persona creativa ed indipendente. Cerchi sempre le novità e ti fidi del futuro e delle tue capacità.

9. Seno ad arancia

Il seno che appare disteso, medio e di forma rotonda rivela una donna con un carattere serio e generoso. Dai tutto nel lavoro ma anche con le persone dai il meglio di te, aiutando sempre senza giudicare.

10. Seno ad ananas

Il seno grande che presenta capezzoli sporgenti appartiene ad una persona ottimista e sempre positiva. Il lato di te che più apprezzano le persone è il tuo sdrammatizzare tutto e contagiare con la tua positività.

11. Seno a prugna

Il seno piccolo con i capezzoli in giù indica una persona affascinante e sensuale che attira su di sé l’attenzione degli altri. Purtroppo le persone ti considerano troppo superficiale

12. Seno a mango

Questa forma di seno è mediamente diffusa ed ed anche di dimensioni medie. Sei una persona affidabile e precisa ma non dai molta confidenza a chi non ti conosce bene.

Se ti è piaciuto questo test continua a seguirci!