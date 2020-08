TEST psicologico: cosa vedi subito? Svela come sei cambiato nel tempo

Come sei cambiato nel corso del tempo? Scopri le trasformazioni della tua persona con questo semplice test visivo. Bastano pochi secondi

Nel corso della nostra vita ci troviamo ad affrontare esperienze e sfide che possono cambiare in modo decisivo il nostro modo di essere e dunque la nostra personalità.

Come è cambiata la tua percezione delle cose nel corso del tempo? Scoprilo con questo semplice test visivo.

La metamorfosi della nostra personalità nel tempo

Henry Miller diceva: “È quasi banale dirlo, ma deve essere continuamente sottolineato: tutto è creazione, tutto è cambiamento, tutto è flusso, tutto è metamorfosi”.

Dunque, è chiaro che tutto quello che ci capita nella vita ha un impatto decisivo sul modo in cui percepiamo la realtà che riflette, a sua volta, il nostro modo di agire e pensare.

La prima cosa che occorre fare è chiedersi qual è figura che ha catturato la nostra attenzione. Per sapere come è cambiata la nostra personalità, la cosa migliore è affidarci al nostro istinto. Di seguito i profili corrispondenti:

La pantera

Se la tua attenzione è stata catturata dalla pantera, questo significa che sei una persona che tende alla perfezione. Sei intelligente e brillante: questo ti permettere di risolvere ogni problema nel più breve tempo possibile e qualsiasi compito che ti è assegnato.

Il tuo punto forte è sapere prendere il controllo delle situazioni senza mai farti prendere dal panico e analizzi nei minimi dettagli affinché tutto quello che hai pianificato proceda senza intoppi.

Da bambino ti è stato insegnato la forza e il coraggio di non farsi scalfire dagli aventi e, nel corso del tempo, la tua idea è sempre rimasta la stessa: solo tu sei in grado di costruire il tuo destino.

L’Uccello

Se hai notato l’uccello, significa che sei una persona che ama ritagliarsi dei piccoli momenti di tranquillità per prendere una pausa dal caos della vita quotidiana.

Sei gentile e paziente: ami prenderti cura di te stesso ma anche delle persone a te care.

Il tuo punto forte è sicuramente è l’autocontrollo: difficilmente perdi le staffe. Con il tempo hai imparato a dare peso solo alle cose veramente importanti.

Il volto di una donna

Sei una persona che apprezza le cose semplici. Non ami affatto complicarti la vita e cerchi sempre di affrontare ogni situazione con calma e lucidità.

Il tuo punto forte è la determinazione: non ti tiri indietro quando è necessario affrontare nuove sfide e brilli per la tua sincerità. Con il tempo hai imparato che gli ostacoli, a volte, sono importanti per superare i propri limiti e consentire la crescita personale.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento, non hanno alcuna valenza scientifica.