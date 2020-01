TEST: In che mese sei nato? L’uccello corrispondente svela il tuo pregio più grande

TEST: In che mese sei nato? L’uccello corrispondente svela il tuo pregio...

L’uccello che è legato al tuo mese di nascita rivela un aspetto essenziale della personalità, vuoi scoprire quale?

Sei curioso di scoprire quale sia il lato più nascosto della tua personalità? Con questo test che abbina dei bellissimi esemplari di eleganti uccelli al tuo mese di nascita potrai scoprirlo!

Test di personalità degli uccelli di nascita

Vuoi scoprire proprio tutto su di te? Un test psicologico è quello che fa al caso tuo.

Ne esistono di molto tipi basati su simboli ed illusioni ottiche. Questo test è legato al tuo mese di nascita e ti svelerà quale aspetto di te è il più importante che emerge.

Quale volatile è legato al tuo mese di nascita?

Scegli il mese in cui sei nato, noterai che è legato ad un uccello guida. Questo animale svelerà delle caratteristiche della tua personalità.

1) Gennaio-Gufo

Sei molto saggio e profondo. Ami ragionare su ciò che ti circonda e per tutti sei una guida spirituale con i tuoi consigli e la tua calma.

2) Febbraio-Pappagallo

Sei anticonformista e con uno sbiluppato senso artistico. Per te la realtà non è mai banale ma inventi forme creative per viverla.

3) Marzo-Pettirosso

La cosa che più ami è la tua famiglia e fai di tutto per farli stare bene. Ti piacciono le tradizioni e sei spontaneo ed educato.

4) Aprile-Canarino

Sei volubile ed incostante, affascini per la tua apparente fragilità e hai una grande costanza. Ti piace divertirti e stare all’aria aperta.

5) Maggio-Usignolo

Sei spensierato ed ingenuo, ami stare con gli amici e rallegri le giornate perché sai avere una parola positiva per tutti.

6) Giugno-Colomba

Sei un leader nato, destinato a posizioni di importanza e responsabilità, ti saprai distinguere per come guiderai altri fuori dai pericoli.

7) Luglio-Aquila

La tua determinazione è proverbiale, sei testardo ed indipendente e ottieni sempre quello che vuoi. Le persone ti amano perché mantieni i segreti.

8) Agosto-Martin Pescatore

Sei una persona estremamente generosa e sociale. Ti piace conoscere nuove persone e farti conoscere, hai sempre una parola gentile.

9) Settembre-Falco

Sei una persona molto stimata perché sai unire il coraggio all’umiltà e alla lealtà. Sei ammirato e ciò ti gratifica, rispetti sempre chi si fida di te.

10) Ottobre-Cigno

Sei molto sicuro della tua opinione e non eviti mai il confronto. Risolvi sempre le situazioni difficili e ti piace aver in ogni caso ragione.

11) Novembre-Gallo

Sei un ottimo amico e le persone contano su di te. Sostieni le persone che ami e sei sempre disponibile.

12) Dicembre-Corvo

Sei affascinante ed avventuriero come il corvo. Cerchi sempre nuove esperienze e sei indipendente e di grande compagnia.

Ti è piaciuto il test? Se si torna a trovarci per conoscere altre curiosità!