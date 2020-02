Test: la macchia di caffè che più ti irrita svela il disturbo di personalità che ti affligge

Un test semplice ma che ti potrà rivelare un parte importante del tuo carattere. Perché hai delle reazioni così? Cosa muove le tue azioni?

Fare un test semplice e intuitivo come questo può essere molto utile per capire il motivo di alcune nostre reazioni e di alcuni comportamenti per certi versi inspiegabili. Il nostro carattere, in fondo, è il riflesso di ciò che vediamo e percepiamo.

Test del caffè: la macchia che più ti infastidisce, cosa rivela su di te

Il caffè è una delle bevande che più irrinunciabili. Gli italiani ne consumano tantissimo, alcuni ne hanno quasi una dipendenza. Ma ciò che non tutti sanno è che anche il suo colore o la forma delle macchie che lascia può indicare qualcosa di molto speciale sulla nostra personalità. Ovviamente, non si tratta di verità scientifiche, ma di semplici analogie comportamentali che si possono riscontrare nei soggetti che trovano fastidiose alcune forme e alcuni colori. Mettiti alla prova: quale macchia infastidisce di più la tua vista? Ecco cosa rivela su di te.

Macchia n. 1

Un cerchio incompleto, discontinuo. Una macchia che quasi lascia un po’ di spazio aperto perché qualcosa possa ritornare: un evento, una persona, un sentimento. Sei una persona che cerca di chiudere col passato ma che preferisce lasciare sempre uno spiraglio soprattutto per le persone che comunque hanno cambiato in parte la tua vita.

Macchia n.2

Un cerchio pieno e con sfumature intense. Sei una persona che purtroppo riesce a cogliere subito il buono e il cattivo delle persone. Le sfumature della tua anima ti rendono una persona estremamente sensibile ma anche tendente alla sofferenza. Non sempre sul cammino si incontrano persone altrettanto sensibile, per questo bisognerebbe riservare il meglio a pochi.

Macchia n.3

Un cerchio pieno, definito ma che prova ad espandersi. Sei una persona che prova a concretizzare nella vita: lavoro, famiglia, vita personale. Cerchi di fare chiarezza, di definire i rapporti e spesso viene accusata di essere troppo ‘quadrata’. Non è facile trovare persone che ti apprezzano, ma chi entra nella tua vita difficilmente ne esce. Si diventa dipendente da te. Ciò che ti tradisce è la voglia di esplodere che celi e che può venire fuori da un momento all’altro.

Macchia n.4

Un cerchio quasi perfetto. Hai sempre voglia di imporre il tuo modo di sottolineare il tuo punto di vista e non perché persi che sia il migliore, ma perché lo ritieni Verità assoluta. Una persona decisa è una persona da ammirare, ma c’è chi non sopporta chi ha le idee troppo chiare. Può rischiare di farti molti nemici.

Macchia n.5

Un cerchio che lascia la scia. Non sei una persona che si dimentica facilmente. Lasci un’impronta in chi frequenti, ami o semplicemente conosci più intensamente. Hai un dono: entrare nella mente. Ma questo dono può diventare una doppia arma. Potresti fare o farti del male e la cosa peggiore è che non dipende spesso dalla tua volontà.

Macchia n.6

Un irregolare cerchio che straripa da tutte le parti. Sei una persona creativa che non può fare le cose con ordine nella vita, perché l’ordine disturba la tua anima. Sai tirare il ‘bello’ in tutto ciò che ti circonda ma a volte perdi la concentrazione sulla realtà. Sai essere l’anima della festa ma a se ti feriscono puoi annegare nella delusione. Prova a circondarti solo delle persone veramente valide.