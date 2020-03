TEST psicologico: la foglia che preferisci svela il tuo dono nascosto

Le foglie possono rivelarti segreti importanti sulla tua personalità, prova questo nuovo test e lasciati stupire dal risultato!

Conosci come sei davvero? Se non credi che un test possa darti delle risposte devi assolutamente provare questo delle foglie, resterai senza parole!

Test delle foglie che ti svela la verità

I test proiettivi come quello che segue sono stati inventati da studiosi della mente per stimolare il tuo inconscio a fare emergere alcuni aspetti.

Così si può ad esempio capire cosa ami, cosa temi o che tipo di lavoro fa per te.

Anche questo test prova a darti delle risposte, prova e stupisciti!

Quale foglia raccoglieresti?

Pensa a quale foglia vorresti raccogliere e conservare e poi leggi il profilo corrispondente

Foglia 1- Onesto

La tua natura è quella che mostri. Non hai lati oscuri perché sei molto sincero ed onesto. Non ami ferire le persone perché sei molto empatico e ti piacerebbe essere trattato con gentilezza.

Foglia 2- Prudente

Sei una persona che non ama rischiare ma preferisce occuparsi di ciò che conosce ed ha sperimentato molte volte. Sei pacifico ed allegro, ti piace trovare stare in compagnia anche se devi essere più spontaneo.

Foglia 3- Affettuoso

Il tuo cuore è pieno di affetto e cerchi sempre qualcuno su cui riversarlo. Aiuti gli altri senza pensare a te e sei molto leale e fedele. Devi restare fedele anche alla tua natura per essere felice.

Foglia 4- Metodico

Il tuo subconscio svela che hai un problema con l’eccesso di rigore. Sei una persona che ama programmare tutto per evitare sorprese ma ciò ti crea ansia e ti fa perdere momenti spensierati. Accetta l’imprevisto.

Foglia 5- Deciso

Sai cosa vuoi nella vita e sai come ottenerlo. Ti dedichi ai tuoi obiettivi senza sosta e senza lamentarti mai. Le persone apprezzano la tua decisione ma spesso ti allontani dagli altri perché sei troppo concentrato su te stesso.

Foglia 6- Impulsivo

Sei allegro, ottimista e sempre in cerca di nuove esperienze. Ami le emozioni forti e non hai problemi a buttarti in nuove attività. Manchi però a volte di organizzazione e dovresti fissare delle priorità per essere più soddisfatto del tuo lavoro.

