La fiamma che più ti spaventa svela la paura che ti condiziona nelle scelte

Il test di oggi accenderà di dolci speranze il tuo cuore, scopri che fiamma d’amore arde per te e a quale tipo di relazione sei destinato!

Anche se hai già trovato l’amore della vita sarai curioso di sapere che tipo di dolce sentimento è scritto nel tuo destino. Prova il test delle fiamme che ti stupirà di certo

Fiamme d’amore in un test nuovissimo

Forse conoscerai la teoria per cui ogni anima quando si incarna si divide in due fiamme gemelle che tendono a cercarsi nel corso della vita, o per chi ci crede, delle varie reincarnazioni.

Secondo tale teoria quando due fiamme gemelle si trovano, si riconoscono subito e la loro storia è destinata a far crescere entrambi come persona e come coppia.

Questo test potrebbe prendere spunto da questa teoria e attraverso il simbolo di una fiamma fare emergere dal tuo subconscio il tipo di amore che desideri incontrare.

Prova quindi anche questo test, che come altri simili, svelerà parti sconosciute della tua personalità.

Che fiamma preferisci?

Osserva le cinque fiamme di differente forma e scegline solo una, poi scopri cosa svela di te.

Fiamma 1

Se hai scelto la fiamma numero 1 sei pronto per incontrare la tua fiamma gemella. Per te desideri un amore passionale e coinvolgente che ti stupisca ogni giorno. Se sei già in coppia il tuo partner è cotto di te. Fai solo attenzione che la fiamma non bruci troppo in fretta e si spenga presto.

Fiamma 2

Se sei single è in arrivo una bella conoscenza romantica ma non devi correre, dai il giusto tempo perché arrivi e per conoscervi.

Se invece sei in coppia devi sforzarti di più di valorizzare il rapporto con il tuo partner con piccole attenzioni e più comunicazione.

Fiamma 3

La terza fiamma ti annuncia che vivrai grandi cambiamenti, e che è per te arrivato il momento di rimetterti in gioco in ambito sentimentale. Se stai chiudendo una relazione è il momento giusto per lasciarsi il passato alle spalle e se sei single da tempo prendi l’iniziativa e dichiarati!

Fiamma 4

Sei una persona molto sicura in amore, ma attenzione a sottovalutare i bisogni dell’altra persona che si può stancare di sentirsi messa in secondo piano. Ami il divertimento anche in coppia e più che romanticismo cerchi una persona con i tuoi stessi interessi ed ideali di vita.

Fiamma 5

In questo momento sei molto trattenuto nei sentimenti, probabilmente sei ancora scottato da una storia del passato che ti ha fatto soffrire e quindi stenti a lasciarti andare. Guardati attorno, probabilmente la persona giusta è già accanto a te e sta cercando di attirare la tua attenzione.

Ti è piaciuto il test? Lasciaci un commento e continua a seguirci per provare ancora nuovi test psicologici!