Tutte noi amiamo le borse, ma non tutte sappiamo che quella che ci piace di più ci svela cose di noi che non avremmo mai immaginato. Scoprile adesso!

Hai mai sentito dire che gli accessori che porti parlano della tua personalità?

Le persone usano sempre la moda per rappresentare una certa indole e per descrivere come si sentono. Combinazioni di colori, motivi e design possono diffondere un messaggio.

Scegli tra queste borse e scopri lati sconosciuti della tua personalità, scopri quale messaggio di te trasmetti agli altri.

Borsa n. 1

Usi la tua immaginazione in maniera tale da far sognare le persone. Le tue idee creative fanno in modo che non ti annoi mai, in ogni momento della vita.

Associato alla tua mente creativa, c’è il tuo bisogno di avventura e divertimento che fa apprezzare agli altri l’energia viva che porti nelle loro vite. Sei un’amica divertente e questo ti crea vantaggi in ogni aspetto della vita.

Borsa n. 2

Sei un essere sociale a cui piacciono le cose molto semplici. Ti piace stare con gli amici e conoscere nuove persone.

Tuttavia, il tuo tempo è prezioso. Non tolleri energia falsa o tossica intorno a te. Preferisci quando le persone sono aperte e oneste con te perché cerchi di fare lo stesso. Apprezzi il tempo che passi con le persone intorno a te, quindi vieni ricambiata.

Borsa n. 3

Il tuo senso di lealtà non può essere superato. L’unica cosa che le persone sanno di te è che sarai un punto di riferimento, quando nessuno lo sarà.

Sei quella spalla su cui si appoggiano le persone quando sono giù. Stabilisci dei limiti per proteggerti dall’abuso, ma non ti dispiace essere la persona di riferimento di qualcuno. La tua affidabilità e dedizione all’amicizia ti rendono unica nel tuo genere.

Borsa n. 4

Se la fiducia non è il tuo secondo nome, le persone per strada di certo non sanno cosa sia. Cammini con la sicurezza di te stessa che afferma la tua presenza.

Quando entri in una stanza attiri l’attenzione, anche se non te l’aspetti. Hai le tue brutte giornate ma non lasci che siano loro a definirti.

Per questo motivo le persone hanno imparato ad amare la tua capacità di lavorare in team e prendere il controllo di uno spazio, senza diventare presuntuosa o arrogante.

Borsa n. 5

In genere ti piace stare dietro le quinte, ma hai una certa luminosità su di te da cui le persone non possono stare lontane.

Irradi un’energia positiva che è così accattivante da attirare persino persone che non avresti mai pensato di trovare in giro. Sai come sollevare lo spirito delle persone quando sono giù e potenziarle ancora di più quando sono su.

Borsa n. 6

In un mondo pieno di ritmi rapidi e di pensieri veloci, rimani paziente e umile. Non hai mai lasciato che i tuoi risultati ti allettassero troppo, perché sai che ci saranno anche delle sconfitte.

Prendi il buono con il cattivo e usi ogni opportunità come esperienza di apprendimento. Non giudichi mai le persone per i loro errori perché anche tu ne hai fatti e le persone di solito sono confortate dal saperlo.