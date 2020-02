TEST: il simbolo egizio ti tatueresti svela cosa dovresti cambiare della tua vita

La tua personalità svelata da un test? È possibile con questi antichi e mistici simboli egizi, prova anche tu e stupisciti del risultato!

La verità che ti sveleranno questi simboli egizi potrebbe lasciarti senza parole! Fai subito questo test di personalità e scopri ciò che è nascosto nel tuo inconscio.

La personalità può emergere nei test

Se ti si chiedesse che tipo di personalità hai sapresti descrivere le tue qualità ed i tuoi difetti? Di certo molti aspetti restano inconsci ed è per questo che se vogliamo indagare l’inconscio un test è molto utile.

L’utilizzo di alcuni specifici simboli come quelli egizi che ora ti mostreremo può portare alla luce aspetti nascosti.

Condividi il test con tutti i tuoi amici e divertiti a scoprire com’è la tua personalità e quella di chi hai accanto!

Quale simbolo egizio scegli?

Disegno 1

Hai un grande amore nel cuore, ma non sempre riesci a dimostrarlo.

Riallaccia i rapporti con chi ami e rivela cosa provi con chiarezza, sarai apprezzato e verrai ricambiato.

Disegno 2

Il simbolo ti consiglia di ricongiungerti con la tua famiglia o di lasciare che faccia parte della tua vita in modo più incisivo. Potresti ottenere aiuto e sostegno, come le fondamenta di un edificio.

Disegno 3

Questo simbolo svela che forse stai accumulando troppa negatività che proviene da persone accanto a te. Dovresti tenerle lontane o imparare a schermarti dalla negatività, non perdere il tuo ottimismo.

Disegno 4

Devi ritrovare la tua voglia di sperimentare situazioni nuove e la fiducia nel futuro che avevi quando eri più giovane. Ripensa ai tuoi progetti con lo stesso ottimismo, vedrai che sconfiggerai ansia e diventerai più attivo.

Disegno 5

Il simbolo svela che hai molta ansia che ti attanaglia, per liberartene devi ricollegarti con il tuo lato più infantile ti fa sentire fiducia in te stesso. Rilassati e visualizza i tuoi sogni in ogni aspetto, vedrai che si realizzeranno.

Disegno 6

Devi confidare nel tuo istinto e seguire cosa ti indica il cuore. Sei molto emotivo ed empatico e dentro di te sai cosa è giusto scegliere per stare bene. Evita le persone che ti giudicano e non ti danno il calore che cerchi.

Ti è piaciuto il test? Se si torna a trovarci e scopri altri lati nascosti della tua personalità.