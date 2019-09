Test di personalità: cosa vedi subito nell’immagine? La risposta ti svelerà il lato del cervello predominante

Test di personalità: cosa hai visto come prima immagine? Corri a leggere la risposta per scoprire il lato predominante del tuo cervello

Guarda bene questa immagine, che cosa vedi? Basta un secondo e la risposta sta per rivelarti un lato nascosto e la parte del cervello predominante.

Test di personalità con una foto

Le illusioni ottiche svelano la nostra personalità. La cosa più straordinaria è che ci mostrano come il cervello riconosce le forme note in immagini e presentazioni ambigue.

Questa foto ci può dire molto su di te e quale lato del tuo cervello usi di più. Le illusioni ottiche attirano la nostra attenzione con la stessa forza che una calamite attira a se un’altra calamite.

Inoltre è molto interessante notare come uno stesso disegno possa richiamare alla mente alcune immagini piuttosto che altre anche tra due osservatori diversi. In una stessa immagine non tutti vedono la stessa cosa o, almeno, non nell’immediato.

Di fatto le illusioni ottiche sono immagini che ingannano, in alcuni casi si presentano come immagini in movimento in altri casi come immagini statiche.

Se guardi attentamente e dici cosa vedi noi ti diremo qualcosa che non sapevi su di te. Dai un’occhiata a queste illusioni ottiche, dici cosa vedi e ti faremo sapere come funziona la tua mente.

Adesso soffermati sull’immagine presente, cosa vedi?

Vedi radici, alberi o labbra?

Le illusioni vanno oltre, portano alla luce alcuni dei tratti della nostra personalità.

Per personalità si intende l’insieme delle caratteristiche psichiche e delle modalità comportamentali che definiscono gli individui. Tali caratteristiche sono considerate come entità oggettive e reali, in alcuni casi sono anche misurabili empiricamente.

La personalità è un insieme distinto e caratteristico di pensieri, emozioni e comportamenti. Ogni soggetto ha la sua personalità essa ne definisce lo stile personale con cui l’individuo interagisce con l’ambiente fisico e sociale.

Secondo i cognitivisti, le differenti espressioni delle personalità individuali sono riconducibili al diverso modo in cui le persone si rappresentano mentalmente le informazioni.

Per scoprire qualcosa in più su di te, lasciati andare in quest’immagine. Dopo aver guardato l’immagine, leggi la descrizione associata alla prima cosa che hai visto. Cosa ha rubato il tuo sguardo, labbra, alberi o radici?

Se hai visto delle labbra

Se sei stato colpito dalla visione delle labbra, evince la tua spiccata semplicità e tranquillità. Sei una persona che sa rispettare e rispetta l’altro, questo ti consente di andare d’accordo con tutti. Straordinariamente flessibile e presenti uno spirito di adattamento che lascia senza parole. Qualsiasi situazione non risulta un problema, grazie alla tua personalità camaleontica. Hai una visione del mondo e degli altri molto positiva e tendi a proiettare la tua onestà sugli altri. Emani fiducia e sicurezza, gli altri chiedono il tuo supporto e giudizio soprattutto quando hanno bisogno di consigli.

Se hai visto gli alberi

Se gli alberi hanno colpito i tuoi occhi, significa che hai una personalità molto ma molto estroversa. Spicchi per i tuoi modi gentili e fini, la tua gentilezza è la tua arma vincente. Sei una persona educata e non ti lasci mai condizionare dal parere degli altri. Riflessivo ed estroverso, tieni conto del parere altrui su cui mediti. I rapporti interpersonali sono momento di scambio, di esperienze e di crescita. Non è per niente difficile comunicare con te, ma non è lo stesso per quanto riguarda la fiducia ed entrare nella cerchia delle persone da te amate e stimate. Mostri le tue emozioni raramente a un pubblico molto ristretto, normalmente sei bravo a mascherarle.

Se hai visto le radici

Sei una personalità chiusa e timida, non a caso le radici hanno colpito e rapito il tuo sguardo. Attingi la tua forza ed energia dalla parte più intima di te stesso ed hai il potere di esercitare il tuo fascino in modo proattivo. Sei considerato una persona molto saggia, sia per la tua maturità intellettiva nell’accettare le critiche costruttive sia perché pesi accuratamente le tue parole. Non dici mai niente a caso, a volte hai un abbassamento del tono dell’umore e comprometti la tua autostima, ma per fortuna la tua personalità energetica rimette tutto a posto.