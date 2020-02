TEST: la tazza che preferisci svela ciò che affascina di te, la dote che non sai di avere

Sei curioso di capire come funziona la tua mente inconscia? Il test di personalità delle tazzine fa emergere il tuo lato più affascinante ed irresistibile!

In ognuno risiedono qualità e difetti, se vuoi scoprire a cosa le persone non possono proprio resistere ti te scegli la tazzina che più ti attrae e scopri il risultato del test di personalità!

Il test di personalità delle tazzine

Nella forma delle tazzine può nascondersi una verità sulla nostra personalità? Ebbene sì, è quanto emerge dal test che ti proponiamo oggi.

Come in tutti i test psicologici della serie infatti, la scelta che effettuiamo non è svincolata da significati inconsci.

In questo caso il test promette di farti scoprire in quale aspetto risulti affascinante ed irresistibile per chi ti sta accanto.

Sei curioso scommettiamo e allora corri a scegliere la tua tazzina e scopri la tua più bella qualità!

Da che tazza berresti?

Se fossi invitato ad una merenda con amici, da che tazzina vorresti bere? Scegli ad istinto e poi scopri la qualità nascosta che rivela questa scelta!

1- Tenerezza

Sei dolce con tutti e ti commuovi con poco. Ami dimostrare sempre ciò che provi e per te la bontà e la generosità vengono prima anche dei tuoi bisogni. Ama però anche te stesso.

2- Calma

Non ti scomponi mai nemmeno quando la situazione si fa problematica o di fronte agli imprevisti. Sai di poter superare gli ostacoli, anche se a volte per il quieto vivere eviti il confronto.

3- Forza

Sai sempre cosa vuoi e come ottenerlo. Non ti abbatte nulla ed i fallimenti sembra ti rinforzino. Mostra agi altri anche il tuo lato più debole ed accetta i consigli e l’aiuto a volte.

4- Intuizione

Hai la capacità di capire al volo le situazioni e le persone. Non ti sfugge nulla e non ti fai trarre in inganno. Sei molto sincero ed è la dote di te che più viene apprezzata. Sii più fiducioso.

5- Equilibrio

Potresti fare il moderatore perché sai sempre agire per il meglio mettendo a loro agio tutti e rispettandone le esigenze. Non imponi mai il tuo pensiero e fai in modo che gli altri siano liberi.

6- Ottimismo

Non ti perdi mai d’animo e vedi sempre il lato buono delle persone e delle situazioni. Anche quando ci sono problemi per te il bicchiere è mezzo pieno e trovi soluzioni alternative e positive.

Ti è piaciuto il test? Se vuoi scoprire altre divertenti curiosità puoi tornare a trovarci e provare gli altri test di personalità!