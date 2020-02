L’albero che più ti affascina rivela il tuo livello di sincerità nei rapporti: scopri il tuo profilo

Quanto sei sincero? Ora puoi divertirti a scoprire il tuo grado di sincerità grazie a questo test di personalità che non mente!

Il test che ti proponiamo oggi ti dice tutta la verità sulla tua personalità svelando se sei una persona sincera oppure no. Se sei curioso scegli un albero e leggi il tuo profilo!

Scopri che personalità hai con questo test

Tutti i test psicologici si basano sul principio che il nostro cervello funziona con processi consci ed inconsci.

Ciò spiega perché alcuni nostri comportamenti non sono spiegabili a livello razionale.

Si evidenzia un comportamento di questo tipo quando ad esempio mentiamo senza accorgercene oppure non riusciamo proprio a dire la verità e diciamo piccole bugie “bianche”

Dunque cosa c’è di meglio di un test di personalità che ti svela il grado di sincerità che possiedi.

Potresti stupirti tu stesso dei risultati!

Quale albero scegli?

Osserva l’immagine allegata e lasciati guidare dall’istinto per scegliere l’albero che più ti invia un senso di serenità. Poi leggi a cosa corrisponde.

1- L’albero rosso

Se hai scelto questo albero sei una persona molto sincera, a volte al punto di sembrare quasi crudele con chi ti circonda. Segui l’istinto e non ami le mezze verità perciò dici sempre ciò che ti passa per la testa anche se può ferire. Pretendi la stessa cosa anche se poi sei anche permaloso perciò ti accendi quando ti si dice la verità e non perdoni le menzogne volontarie.

3- L’albero rosa

Sei una persona che ama il quieto vivere, e la serenità. Ami circondarti di persone a cui vuoi bene e di cui ti fidi. Sei mediamente sincero ma poiché segui il cuore e sei sensibile non ami ferire gli altri quindi non eviti di dire delle piccole bugie a “fin di bene” per non rivelare alcune cose che secondo te potrebbero ferire gli altri.

La bugia ti ferisce ma sai perdonare.

4- L’albero multicolor

Se ti ha colpito questo albero sei una persona volubile e molto di energetica. Sei egocentrico quindi sei sincero solo quando la cosa ti conviene. Non hai paura ad esporti ma non perdo tempo a difendere le verità, lasci che le persone credano ciò che vogliono e quando le bugie emergono tu sei già altrove!

