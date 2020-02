Test psicologico: come spremi il dentifricio svela il tuo pregio più grande

Questo test è davvero divertente ed utile e ti svelerà che persona sei semplicemente analizzando come spremi il tubo del dentifricio. Non ci credi? Prova!

Se sei un tipo curioso e non ti fermi alle apparenze il test di oggi fa per te, dovrai solo indicare il tuo modo abituale di spremere il dentifricio dal tubetto. Non barare!

Che tipo di persona sei? Scoprilo con questo test!

La maggior parte dei nostri gesti quotidiani derivano da modi automatici di cui spesso non siamo nemmeno consapevoli.

Soprattutto per quanto riguarda ad esempio le routines di cura giornaliera una volta che interiorizziamo un comportamento poi lo continuiamo a fare nello stesso modo e tali abitudini possono essere analizzate nei test di personalità.

L’importanza di tali gesti non è però da sottovalutare perché possono darci delle “dritte” sul nostro modo di essere e sulla nostra personalità.

Spremere il dentifricio infatti è una delle azioni più diffuse e consuete nelle nostre giornate e spesso è anche causa di litigi accesi nelle famiglie.

Se sei curioso di sapere cosa può dire su di te questa abitudine continua a leggere!

Come spremi il dentifricio?

Guarda attentamente l’immagine che trovi in apertura e scegli tra quelli proposti il tuo modo di utilizzare il dentifricio. Ti rispecchierà?

1- Resta intatto

Sei una persona socievole ed aperta agli altri. Ti piace stare in compagnia e divertirti. Diventi però un po’ troppo dipendente dagli amici e ti lasci influenzare facilmente dalle loro idee e dai giudizi. Cerca di centrarti di più su di te e di esprimere i tuoi bisogni.

2- Spremuto al centro

Sei una persona equilibrata e questo è ciò che le persone apprezzano maggiormente di te. Sai di non essere infallibile ma metti buona volontà in ciò che fai e se sbagli ti rimbocchi le maniche. Apprezza chi ti lascia libero di vivere le tue esperienze senza volerti dominare.

3- Spremuto dall’alto

Sei una persona molto testarda e determinata. Sei sempre concentrato sugli obiettivi e vorresti ottenere sempre tutto ciò che hai progettato. A volte non ti accorgi di calpestare gli altri e di essere egoista, cerca di capire le esigenze di tutti e di rispettarle.

4- Spremuto dal basso

Sei preciso e metodico. Hai sofferto in passato e non ti fidi più di nessuno, ecco perché vuoi sempre fare di testa tua. Hai una tendenza al pessimismo e vai in ansia quando sai che dovrai affrontare delle situazioni difficili. Cerca di lasciarti aiutare di più e di rilassarti con qualche hobby.

5- Spremuto a caso

L’energia e la vitalità sono i tuoi punti forti. Sei una persona ottimista e che vive sempre con la testa fra nuvole. Ti piace tutto ciò che è bello e non ami le cose tristi. Cerca di essere un po’ più realista e ti farai amare ancora di più.

Ti è piaciuto il test? Scrivici nei commenti quale risultato hai ottenuto e torna a trovarci per altre curiosità sfiziose sulla tua personalità!

