TEST: la rosa che preferisci svela cosa affascina di te e ti rende una persona speciale

Le rose sono fiori belli e comunicativi, quelle del test che ti proponiamo oggi ti sveleranno una verità impensabile sulla tua personalità!

Che tipo di personalità hai? Ti senti romantico o intellettuale? Scegli una di queste bellissime rose del test che ti proponiamo e scopri subito cosa svelano di te!

Test delle rose che ti parla della tua anima

I fiori portano colore e profumi nella nostra vita e tra i fiori le rose sono le più comunicative.

È stato addirittura codificato un vero e proprio “linguaggio” basato sul tipo di rosa che si compra o regala.

Questo test, come gli altri test proiettivi, funziona proprio basandosi sul linguaggio universale inconscio che comunicano le rose.

Cosa aspetti a scoprire la tua personalità?

Quale rosa preferisci?

Scegli tra le 6 rose quella che ami di più e poi leggi a cosa corrisponde!

1- Rosa gialla

Sei una persona onesta e sincera. Non ami le bugie e per questo sei molto geloso e non accetti le situazioni che non sono chiare. Sei intellettualmente molto vivace e comunicativo

2- Rosa rosa

Sei una persona dolce e romantica. Ti commuovi facilmente e sei sensibile ai bisogni degli altri.

Ami la semplicità e ciò che ti fa stare sereno. Riesci ad avere amici di lunga data.

3- Rosa viola

Sei Intuitivo ed empatico. Sembri sempre circondato da un’aura misteriosa e di magia. Riesci ad affascinare tutti e sei capace di aiutare gli altri a trovare la loro strada.

4- Rosa blu

Sei una persona calma ed equilibrata. Pensi agli altri prima che a stesso e hai doti di generosità e guarigione. Sei fedele e concreto e riesci a mediare i conflitti facendo fare pace a tutti.

5- Rosa rossa

La passione per te è la chiave della vita. Ami tutto ciò che ti provoca emozioni forti e cerchi sempre di vivere al massimo le tue esperienze. Sei impulsivo e a volte testardo, dovresti rilassarti.

6- Rosa arancione

Sei un creativo per eccellenza. Ciò che vuoi è emergere dalla massa e distinguerti. Sei abile a socializzare e ti piace viaggiare e sperimentare cose nuove.

Hai colto il messaggio della tua rosa? Lasciaci un commento e torna a trovarci!