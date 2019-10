Qual è il risultato di questa operazione? Non è così facile come sembra: solo pochi rispondono correttamente

Qual è il risultato di questa operazione? Non è così facile come...

Un test che vi farà girare la testa: mettete alla prova le vostre abilità matematiche!

Negli ultimi anni, i concorsi banditi a livello nazionale, prevedono la risoluzione di esercizi di logica/matematica che consentono di verificare le abilità del candidato e soprattutto la velocità con la quale i quiz proposti vengono risolti. Molti degli enigmi matematici, pur apparendo difficili da risolvere, sono problemi facili e permettono di migliorare sensibilmente la capacità di calcolo e ragionamento.

Enigma matematico: il test che si risolve in pochi secondi

Nella vita di tutti giorni ci confrontiamo con i numeri e la matematica, si sa, è parte della nostra vita quotidiana a qualsiasi età. In rete è possibile trovare una varietà di quiz per mettere alla prova le nostra abilità. Di seguito, si propone un’operazione che apparentemente è molto semplice ma che richiede un piccolo ragionamento:

Siete in grado di risolverla senza sbagliare?

12 ÷ 2 (5 – 2) =?

Come già anticipato, questa operazione appare molto semplice in realtà per arrivare alla soluzione corretta è necessario ricordare le regole proprie delle operazioni. Solo seguendo queste precise regole si può evitare di incorrere in errori. Come molti di voi ricorderanno, bisogna seguire un certo ordine per ottenere il risultato giusto:

Parentesi Ordini (potenze e radici) Divisione Moltiplicazione Addizione Sottrazione

Soluzione dell’equazione

Seguendo le regole sopra riportate si ottiene la risposta al nostro quesito. L’equazione, dunque, va risolta secondo la disposizione dei segni matematici. Il primo passo è considerare i fattori tra parentesi cioè:

(5 – 2) = 3.

Successivamente si risolve la divisione :

12 ÷ 2 = 6.

Infine, si moltiplicano i risultati ottenuti:

3 x 6 dà un totale di 18!

Se volete scoprire invece quale è la vostra personalità in base alle immagine proposta seguite il link che segue. Siete pronti? Osservate l’immagine per pochi secondi e scoprite la prima cosa che vedete.

Fatto? Ora andate a leggere il risultato!