Test della personalità, quale frutto preferisci? La risposta rivela che tipo di amico sei

Quale frutto scegli? Scopri subito che tipo di amico sei e come ti vedono gli altri! Lo avresti mai immaginato?

Osserva bene l’immagine e scegli il frutto che più ti piace: la risposta ti rivelerà che amico sei e come ti poni con gli altri. Un test della personalità semplice e interessante! Corri a scoprire il risultato

Test della personalità con una immagine

I test della personalità sono divertenti per scoprire alcuni lati di te non ancora emersi o nascosti. In questo caso grazie alla semplice scelta del tuo frutto preferito potrai capire che tipo di amico sei e come ti vedono gli altri.

Inutile negarlo, perché l’amicizia rappresenta uno degli aspetti più importanti della tua vita e senza di loro forse ti sentiresti perso. Ma come ti comporti con loro e come ti vedono?

A questo punto entra in gioco la frutta per creare una associazione molto interessante: secondo i professionisti del settore, il frutto preferito è una scelta che viene fatta coinvolgendo quasi tutti i nostri sensi.

Prima di tutto c’è la vista che viene conquistata dal colore e dalla forma, in secondo luogo arriva il tatto per la forma arrivando sino all’olfatto che fa scattare qualcosa nel cervello. Come ultimo, ma non meno importante, arriva il gusto che conferma la tua preferenza.

Tutto questo serve per delineare il tuo profilo e portarci sino a scoprire come sei da amico e la visione degli altri hanno di te. Sei pronto?

Quale frutto preferisci?

Per fare questo test occorrono pochi secondi: guarda bene l’immagine e scegli semplicemente il frutto che ti piace di più tra arancia, banana, uva, fragola, cocco e mela.

Ora corri a leggere il risultato e scopri qualcosa che mai avresti creduto!

Ti piace l’arancia?

Frutto tipico italiano ricco di vitamina C e ottimo per ogni tipologia di bevanda o dolce. Se lo hai scelto sappi che sei una persona molto gentile, carismatica e che non giudica al primo impatto.

Gli amici sanno sempre a quale porta bussare quando hanno bisogno di un consiglio gentile ma sincero.

Un buon amico anche se devi fare attenzione, perché alcune persone tendono ad approfittare della tua persona essendo tu molto puro d’animo.

Ti piace la banana?

Non è un frutto che piace a tutti, nonostante sia ricco di potassio e consigliato per i suoi benefici. Nonostante questo denota il tuo essere completamente fuori dalle righe: spensierato, tranquillo, divertente e senza alcuna preoccupazione inutile.

Come amico sei divertente, sai sempre come ravvivare la serata e sei colui che anima una festa non riuscita bene. Attenzione però, perché alcune persone vedendoti così potrebbero non avere fiducia in te. Dimostra loro anche l’altro aspetto del tuo carattere e non mostrare solo quello più divertente e “superficiale”.

Ti piace l’uva?

Frutto antico e importante, testimone storico degli eventi che sono cambiati sotto i suoi occhi. Scegliendo questo frutto dimostri di avere una grande personalità e gli amici si fidano del tuo intuito.

Spesso appari egocentrico perché preferisci nascondere il tuo lato predominante sensibile e gentile: forse hai paura che qualcuno possa ferirti?

Ti piace la fragola?

Il frutto preferito quasi da ogni persona, sia per il suo aspetto e sia per il gusto dolce che si presta a qualsiasi composizione. La scelta ricade qui perché sei romantico, attento ai dettagli e gradisci tutto ciò che oggi sembra essere passato di moda.

Gli amici si fidano di te soprattutto per i consigli sull’amore, vista la tua visione ancora limpida e di altri tempi.

Ti piace il cocco?

Esotico e dolce dalla dura corazza, esattamente come sei tu! Hai un carattere molto forte e ostinato verso tutti gli obiettivi che ti prefiggi. Gli amici amano la tua concretezza e sicurezza, ma in pochi si rendono conto che in realtà sei sensibile, ami la buona compagnia e sei dotato di una grande intelligenza (saggezza interiore).

Ti piace la mela?

Frutto classico e molto importante, che non manca mai nelle cucine italiane (e non solo!). Sei un amico buono e molto corretto, ami le cose nuove e nessuno ti ferma quando ti metti in testa qualcosa.

Il tuo difetto? Forse voler essere ascoltato ma non ascoltare troppo gli altri.

