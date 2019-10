Forma del mento: cosa svela sulla tua personalità che ancora non conosci

Test della personalità: la forma del mento dice molto su di te. Confronta il tuo con l’immagine proposta e scopri cosa rivela su di te!

Un test della personalità davvero interessante che, in base alla vostra forma del mento, consente di scoprire aspetti della vostra personalità. Mento quadrato, stretto, sporgente, arrotondato, allungato o basso ? Confronta il tuo con l’immagine proposta e scopri cosa rivela su di te!

Test della personalità: forma mento

Uno degli aspetti che più ci contraddistingue gli uni dagli altri è, senza dubbio, la forma del mento. Con questo semplicissimo test è possibile scoprire aspetti interessanti della del vostro modo di essere e del vostro carattere. Innanzitutto osservate attentamente l’immagine sopra riportata.

Mento quadrato Mento stretto Mento sporgente Mento arrotondato Mento allungato Mento basso

Mento quadrato

Se il tuo mento è di forma quadrata indica che sei una persona testarda, determinata e anche pignola. Una persona aggressiva e col cuore di ghiaccio ma che in realtà adotta questo atteggiamento solo per nascondere i suoi reali sentimenti. Non sempre esprimi i tuoi pensieri nel migliore dei modi e sei molto orgoglioso e attento all’opinione che le persone che ti circondano hanno su di te.

Mento stretto

Se il tuo mento è di forma stretta indica che sei una persona molto intelligente ma non priva di difetti: come l’essere nevrotici e critici.

Mento sporgente

Se di profilo ti accorgi che il tuo mento è sporgente ciò sta ad indicare che sei una persona ottimista sicura/o di te stessa/o. Nella vita sei un grande lavoratore ma non sei in grado di esprimere al meglio i tuoi sentimenti perché hai poca fiducia nel prossimo.

Mento arrotondato

Sei hai il mento arrotondato questo significa che sei una persona sensibile e ottimista. Nella vita riesci, grazie alla tua emotività, a intrecciare relazioni durature e circondarti di persone speciali.

Mento allungato

Se il tuo mento è allungato questo significa che sei una persona solare, estroversa e ama divertirsi. Il tuo slogan: circondarsi da persone che come te amano fare baldoria.

Mento basso

Se hai il mento basso sei una persona che non si fida molto nel prossimo e questo ti induce spesso a perdere decisione sbagliate. Ma sei leale e socievole, le persone che ti circondano sentono la tua mancanza quando non ci sei!