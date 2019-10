Come chiudi il pugno? Da questo gesto emerge la vera natura della tua personalità

Test della personalità, il modo in cui chiudi i pugni rivela aspetti interessanti sulla tua personalità e situazione sentimentale.

Le persone si distinguono per la loro personalità, ossia l’insieme delle caratteristiche individuali e non fisiche che le rendono uniche agli occhi di chi le conosce. E’ possibile scoprire aspetti interessanti di noi stessi anche nei diversi movimenti e posizioni che facciamo con il nostro corpo. Un test della personalità molto semplice che in base al modo in cui chiudiamo il pugno consente di definire parte del nostro carattere.

Test della personalità: come chiudi i pugni?

Per scoprire altri aspetti del tuo carattere ti proponiamo un test molto semplice. Prenditi qualche minuto per rispondere alla domanda che segue e scoprire cosa rivela su di te e sulla tua personalità.

1. Le dita della mano nascondono il pollice

Se quando chiudi il pugno le dita della tua mano nascondono i pollici significa che siete una persona cortese, disponibile ed educata. Il tuo scopo è quello di fare del bene e ami far sentire felici le persone che ti circondano.

In ambito sentimentale: il tuo motto è vivere e lascia vivere. Ami goderti la vita e in amore tendi a costruire relazioni che ti facciano sentire liberi e rilassati. Se le cose non vanno bene con il tuo partner non prendi mai decisioni che possano ferire la persona che ti è accanto.

2. Il pollice messo sopra le altre dita

Se quando chiudi il pugno metti il pollice sopra le dita questo significa che sei una persona molto indecisa e difficilmente intraprendi progetti importanti. Il motivo? non credi molto in te stesso e nelle tue capacità. Ma ami circondarti di persone che ti sono state sempre accanto nei momenti belli e quelli brutti.

In ambito sentimentale: In una relazione vai con i piedi di piombo perché tendi ad aprirti solo quando sei completamente sicuro. Spesso appari come una persona molto fredda ed introversa. Un consiglio? Sentiti libero di esprimere, senza vincoli, la tua personalità.

3. Il pollice copre solo l’indice

Se quando chiudi il pugno metti il pollice solo sull’indice questo significa che sei una persona gentile, buona e che non ami per niente discutere con amici e parenti.

In ambito sentimentale: sei una persona che nella vita non mette al primo posto l’amore. Nelle relazioni non riesci ad esprimere al meglio te stesso. Per questo motivo sei completamente a tuo agio solo con la persona giusta.